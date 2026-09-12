Váš Android má skryté zbraně, které zastaví „zloděje hlasu“. Stačí je zapnout a bude v relativním bezpečí

Výraz „zloděj hlasu“ neznamená, že vám někdo ukradne hlas z telefonu. Jde o podvodníka, který pomocí umělé inteligence naklonuje hlas konkrétního člověka, třeba vaší matky, šéfa nebo bankéře, a zavolá vám z podvrženého čísla. Hovor vypadá důvěryhodně: na displeji svítí známé jméno, v uchu zní povědomý hlas. Pak přijde tlak na čas, strach a požadavek na okamžitý převod peněz, sdílení ověřovacího kódu nebo instalaci aplikace. Policie ČR i NÚKIB na tento typ podvodu opakovaně upozorňují a potvrzují, že nejde o vzdálenou hrozbu ze zahraničí; české instituce ho řeší jako domácí bezpečnostní riziko. A právě Android má v sobě nástroje, které takový útok dokážou zachytit nebo alespoň ztížit. Nejsou ale na jednom místě a některé je potřeba ručně zapnout. Pojďme je projít.
Tři vrstvy obrany, které váš telefon už má
Android nestaví ochranu na jednom „tajném přepínači“. Reálně jde o tři oddělené vrstvy, z nichž každá hlídá jiný typ průšvihu.
Hovory a zprávy. Aplikace Phone by Google ve výchozím stavu filtruje podezřelá čísla přes funkci Caller ID & spam. Na telefonech Pixel je navíc k dispozici Scam Detection, tedy umělá inteligence, která v reálném čase analyzuje probíhající hovor přímo v telefonu, bez odesílání dat na servery. Pokud rozpozná typické vzorce podvodu, zobrazí varování. Od června 2026 Google rozjíždí i novinku Fake Call Detection, která cílí přímo na napodobení hlasu a identity vašeho kontaktu. Ta běží na Androidu 12 a novějším v Phone by Google, vyžaduje ale také Google Contacts, Messages a zapnuté RCS.
Aplikace a malware. Google Play Protect kontroluje každou instalovanou aplikaci, při stažení i průběžně. Funguje ve výchozím stavu na naprosté většině Androidů. Umí škodlivou aplikaci deaktivovat, varovat nebo rovnou odstranit. Kontroluje i aplikace nainstalované mimo Play Store.
Krádež telefonu. Sada Theft protection zahrnuje hned čtyři mechanismy: Theft Detection Lock zamkne obrazovku, když senzory rozpoznají typické vytržení a útěk. Offline Device Lock telefon zamkne, pokud zloděj vypne internet. Failed Authentication Lock reaguje na opakované neúspěšné pokusy o odemknutí. A Remote Lock umožní telefon zamknout na dálku pomocí telefonního čísla. K tomu se přidává Find Hub (dříve známý jako Find My Device), přes který lze zařízení najít na mapě, přehrát zvuk, zamknout nebo kompletně smazat.
Kde přesně to všechno zapnout
Největší problém těchto funkcí je, že jsou rozeseté po různých částech systému. Play Protect a Caller ID & spam bývají zapnuté automaticky. Ale třeba Scam Detection pro hovory je ve výchozím stavu vypnutá a Theft protection si musíte projít sami. Tady je nejpraktičtější pořadí kroků:
- Zámek obrazovky – základní předpoklad. Bez PINu, hesla nebo biometrie jsou ostatní ochrany výrazně slabší.
- Security & privacy – otevřete v Nastavení a zkontrolujte, jestli systém nehlásí varování typu „Device is at risk“.
- Play Protect – Play Store → profil → Play Protect → Settings → ověřte, že je zapnuté skenování aplikací.
- Find Hub – Settings → Security → Find Hub → zapněte lokalizaci zařízení. Pro offline dohledání: Settings → Google → All services → Find Hub → Find your offline devices.
- Theft protection – Settings → Google → All services → Theft protection → projděte a zapněte Theft Detection Lock, Offline Device Lock, Failed Authentication Lock a Remote Lock.
- Permission manager – Settings → Security & Privacy → Privacy → Permission manager. Projděte zejména oprávnění k mikrofonu, kameře, poloze a telefonu.
- Scam Detection (jen podporované Pixely) – Telefon → tři tečky → Settings → Scam Detection.
Na Androidu 16 navíc existuje režim Advanced Protection, jednotný přepínač, který aktivuje nejsilnější dostupné bezpečnostní funkce najednou, pokud ho vaše zařízení podporuje.
Co funguje všude a co jen na Pixelu
Tady je potřeba být upřímný. Ne všechny „zbraně“ jsou dostupné každému. Play Protect, Find Hub, Permission manager a většina funkcí Theft protection míří na široký Android. Scam Detection pro hovory je ale oficiálně pixelová funkce dostupná jen v podporovaných zemích a Česko mezi nimi k září 2026 není. Detekce podvodných zpráv na Pixelu podporuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, portugalštinu a arabštinu. Češtinu ne.
Fake Call Detection je ambicióznější; Google ji rozjíždí globálně pro Android 12 a novější. Vyžaduje ale Phone by Google, Google Contacts, Messages a zapnuté RCS, což zdaleka nesplní každý telefon od každého výrobce.
Podle nás je to hlavní důvod, proč tyto funkce zůstávají „skryté“. Nejde o to, že by je Google tajil. Problém je, že nemají jednotné výchozí chování, liší se podle modelu, verze systému, regionu a nainstalovaných aplikací. Běžný uživatel jednoduše netuší, co jeho konkrétní telefon umí a co ne.
Proč jen „relativní bezpečí“ a co Android nezachytí
Google sám u Scam Detection uvádí, že funkce nemusí zachytit každý podvod. Žádná technologie nenahradí zdravý rozum ve chvíli, kdy vám někdo po telefonu tvrdí, že vaše peníze jsou v ohrožení a musíte jednat okamžitě. Policie ČR opakovaně zdůrazňuje jedno pravidlo: pokud po vás volající požaduje převod peněz, instalaci aplikace, sdílení kódů nebo vzdálený přístup, zavěste a zavolejte zpět na číslo, které znáte.
Vestavěná ochrana Androidu pokrývá tři klíčové scénáře: podvodné hovory, škodlivé aplikace a zneužití telefonu po krádeži. Placené bezpečnostní aplikace třetích stran k tomu typicky přidávají VPN, webovou ochranu, monitoring úniků hesel nebo vlastní zámek aplikací. Část z toho ale duplikuje to, co Android už má.
Co se týče dopadu na výkon a baterii: Google konkrétní čísla nepublikuje, ale zdůrazňuje lokální a dočasné zpracování. Zásadní zpomalení z oficiálních materiálů nevyplývá, ale slib nulového dopadu by byl nepřesný.
Zapnutí všech dostupných ochran zabere deset minut procházení nastavení. Není to jeden magický přepínač, ale kombinace kroků, která z telefonu udělá výrazně tvrdší cíl pro podvodníka i pro zloděje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman