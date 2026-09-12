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Jakub Štáfek s dredy i letošní hity. Festival české komedie láká na svůj nejnabitější ročník

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Už v neděli 13. září odstartuje v Novém Městě nad Metují 48. ročník tradiční Festival české filmové komedie, na němž mohou návštěvníci zhlédnout nejzajímavější tuzemské komedie uplynulého roku. I tentokrát vás čekají české hity, ale také lákavá předpremiéra či jeden z nejslavnějších filmů Jana Hřebejka.
Jakub Štáfek s dredy i letošní hity. Festival české komedie láká na svůj nejnabitější ročník

Jakub Štáfek s dredy i letošní hity. Festival české komedie láká na svůj nejnabitější ročník

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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