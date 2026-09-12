Jakub Štáfek s dredy i letošní hity. Festival české komedie láká na svůj nejnabitější ročník

Festival se bude odehrávat od 13. do 19. září v Kině 70 a první zprávy hovoří o tom, že organizátory čeká jeden z nejúspěšnějších ročníků vůbec. Už nyní je totiž o předprodeje jednotlivých snímků enormní zájem. Organizátoři hlásí přes 2100 prodaných vstupenek na soutěžní filmy a dalších 820 vstupenek již bylo prodáno na nesoutěžní projekce. Čeká se navíc další nápor u projekcí určených pro školy.
„Máme obrovskou radost, že zájem o festival stále roste. Už teď máme prodáno více vstupenek, než se prodalo za loňský festival, a to ještě festival nezačal. Zvlášť nás těší velký zájem škol,“ říká PR manažerka festivalu Kateřina Toholová. A není se čemu divit, pro fanoušky českých komedií festival znovu nabízí skvělý průřez uplynulým filmovým ročníkem a nezapomene se prakticky na žádný hit či lákavý tuzemský titul.
O přízeň diváků i poroty v soutěžní sekci budou bojovat tituly jako úspěšný Dream Team, hvězdné Někdo to rád v Plzni či Pět švestek od Jana Svěráka. Právě tato trojice by mohla zdánlivě patřit mezi favority, příjemně překvapit ale mohou také povedené kousky jako Poberta, Dovolená v Českém ráji, 6 gramů či romantické komedie Dokonalý den a Po večerce. Velkým tahákem bude také zahajovací snímek v podobě předpremiéry nové české komedie Šipkaři.
Novinka s Jakubem Štáfkem a jeho hodně divokou vlasovou image je tvůrci popisována jako divoký mix Dannyho parťáků a Borata a láká na šílenou komedii plnou absurdit. „Šipkaři jsou pro nás skvělým zahájením festivalu. Diváci uvidí film, který se do běžné distribuce dostane až v říjnu, a budou tak mezi prvními, kteří ho v českém kině uvidí. Právě takové okamžiky dělají festival festivalem – nejde jen o samotné projekce, ale také o výjimečná setkání a zážitky, které si diváci odvezou domů,“ říká ředitel festivalu Daniel Outrata.
Příznivce klasiky a nostalgie by měl potěšit titul, který naopak budou moci zhlédnout při slavnostním zakončení. Závěr festivalu totiž ovládne legendární Pupendo od Jana Hřebejka, a to v dnes již výjimečném podání. Snímek se totiž bude promítat v 35mm kopii, tedy s kouzlem filmového zrna, jemného praskání v obraze a nostalgické atmosféry.
V hlavní soutěži bude letos bojovat 13 filmů, které budou usilovat o řadu cen. Nejvyšším oceněním zůstává Zlatý Prim pro nejlepší českou filmovou komedii, kterou uděluje odborná porota, jež rozhoduje také o soškách pro nejlepší režii, scénář, ženský a mužský herecký výkon, hudbu, výtvarný počin či výkon mladého umělce. Součástí festivalu zůstává také Cena pořadatelů za přínos české komedii.
Tradiční diváckou cenou festivalu Novoměstský hrnec smíchu je cena, která se uděluje snímku, u něhož se diváci nejvíc zasmějí. Zatímco zde rozhoduje o vítězi intenzita smíchu, Cena Kinoboxu je divácké ocenění, které získá vítěz na základě diváckého hlasování. I letošní ročník pak doplní bohatý doprovodný program v podobě hudebních vystoupení, besed či programu pro děti. Festival české komedie zkrátka čeká jeden z nejlákavějších a dle všeho nejnavštěvovanějších ročníků, který zřejmě stvrdí rostoucí popularitu celé akce. Vyrazíte do Nového Města nad Metují také?
Podívejte se na žebříček nejlepších českých komedií podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Festival české komedie, Noviny kraje