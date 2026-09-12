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Lidé s touto krevní skupinou přitahují klíšťata jako magnet. Patříte mezi ně?

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Zdá se, že klíšťata jsou více přitahována jednou krevní skupinou. To však neznamená, že ostatní si mohou oddechnout. Je to ale další zajímavost, která ještě bude muset být podrobena výzkumu. Mikrosvět klíšťat je mnohem složitější, [...]...
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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