Jak se každou noc znovu zamilovat do vlastní postele: 7 detailů, které z ní udělají místo, kam se budeš těšit

Dobrá zpráva je, že většinu z toho nepotřebuješ koupit v pětihvězdičkovém hotelu. Stačí začít u vlastní ložnice.
Je pátek večer, sundáš si náušnice, odlíčíš se a chceš jediné: vlézt do postele, která nepůsobí jako místo, kam jsi ráno hodila pyžamo, notebook a tři kusy čistého prádla. Možná právě proto má smysl přemýšlet o posteli trochu jinak. Ne jen jako o matraci, na které spíš, ale jako o místě, kde každý den končí.
1. Povlečení musí být příjemné tobě, ne internetu
Internet miluje len. Je krásný, přirozeně pomačkaný a na fotografiích vypadá, jako bys bydlela v domě na pobřeží Provence. Jenže pokud miluješ dokonale hladkou bavlnu, není žádný důvod přesvědčovat se, že len je vyšší forma spánku.
Perkál bývá chladnější a křupavější, saténově tkaná bavlna hladší a jemnější, len vzdušný a výrazně texturovaný. Nejlepší materiál je ten, do kterého chceš večer vlézt.
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2. Jedna přikrývka nemusí dělat všechnu práci
Hotelové postele vypadají lákavě částečně proto, že jsou vrstvené. Peřina, lehký přehoz, někdy deka přes nohy.
Nemusíš stavět horu textilu, kterou budeš každý večer dvacet minut odklízet. Jedna měkká deka nebo lehký přehoz ale postel vizuálně i pocitově zútulní a během chladnějšího večera skutečně využiješ. Navíc skvěle schová fakt, že jsi ráno ustlala velmi přibližně.
3. Polštáře ano, ale potřebuješ se na postel také vejít
Existuje hranice mezi útulností a showroomem. Pokud každý večer odhazuješ deset dekorativních polštářků na zem a ráno je deset minut aranžuješ zpátky, možná už postel slouží polštářům víc než tobě.
Dva kvalitní polštáře na spaní a jeden nebo dva navíc obvykle vytvoří dost vrstev bez logistického projektu.
4. Lampička změní večer víc než další dekorace
Ostré stropní světlo dokáže i krásnou ložnici proměnit v čekárnu. Teplé boční světlo u postele vytvoří úplně jinou atmosféru a zároveň pomůže oddělit večerní část dne od pracovního režimu.
Pokud poslední hodinu před spaním trávíš pod jedním studeným lustrem, možná vůbec nepotřebuješ nové povlečení. Možná potřebuješ jednu dobrou lampu.
5. Ložnice voní nejlépe, když voní čistě
Nemusíš ji zaplavit vanilkou, levandulí a parfémovaným sprejem současně. Čisté povlečení, vyvětraná místnost a případně jemná vůně bývají mnohem příjemnější než aromatická ofenziva.
Pokud používáš svíčku, nezapomeň ji před spaním zhasnout. Pokud chceš vůni bez otevřeného plamene, existují difuzéry nebo lehké textilní spreje určené přímo na tkaniny. Hlavní ingrediencí ale stejně zůstává čerstvý vzduch.
6. Postel se stává méně romantickou ve chvíli, kdy na ní bydlí kancelář
Notebook, pracovní telefon, papíry, kabely a dokumenty vedle polštáře dokážou nenápadně propojit místo odpočinku s místem povinností.
Ne vždy máš doma pracovnu a někdy se na posteli pracovat prostě bude. Pomáhá ale na konci dne věci skutečně uklidit, ne je jen zavřít a nechat ležet vedle sebe. Večer pak leháš do postele, ne do vypnuté kanceláře.
7. Ustel si ji kvůli večerní sobě
Ne kvůli návštěvě. Ne kvůli Instagramu. Kvůli té verzi sebe, která se v deset večer vrátí do ložnice unavená. Nemusíš skládat rohy jako pokojská v hotelu. Stačí narovnat peřinu, otevřít okno a dát pryč věci, které na postel nepatří.
Ranní minuta práce pak večer vytvoří velmi příjemný pocit, že tě někdo očekává. I když jsi tím někým byla ty sama.
Postel je jedna z mála věcí, ke kterým se vracíš každý den
Možná proto stojí za trochu víc pozornosti. Ne kvůli dokonalému interiéru, ale kvůli obyčejnému pocitu, když večer stáhneš peřinu a víš, že dnešek je hotový.
Nemusíš mít hotelovou ložnici. Stačí postel, do které se těšíš. A jestli v ní dnes večer sníš drobky od sušenky? Tak ji zítra zase usteleš.
Hezká ložnice není léčba poruchy spánku: Pokud dlouhodobě nemůžeš usnout, opakovaně se budíš, jsi přes den výrazně ospalá nebo někdo pozoruje hlasité chrápání s pauzami v dýchání či lapáním po dechu, neřeš to jen dalším polštářem. Prober potíže s lékařem; Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu vede také seznam akreditovaných center spánkové medicíny v ČR.
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Další články o ložnici, spánku a příjemnějším domově najdeš na Poudree.cz. Zdroje: 1. Sleep Foundation – The Best Bedroom Environment for Sleep: sleepfoundation.org/bedroom-environment. 2. National Heart, Lung, and Blood Institute – Healthy Sleep Habits: nhlbi.nih.gov – Healthy Sleep Habits.