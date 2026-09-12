Kane skóroval v osmém zápase Ligy mistrů v řadě. Do stejné společnosti se dostali jen Ronaldo, Lewandowski a Van Nistelrooy

Harry Kane už dávno nepotřebuje dokazovat, že umí dávat góly. Přesto existují statistiky, které i u něj ještě dokážou změnit měřítko.
Bayern porazil Bodø/Glimt 5:0 a anglický útočník vstřelil v 61. minutě druhý gól svého týmu. Michael Olise poslal do šestnáctky centr z přímého kopu a Kane jej hlavou uklidil do sítě.
Na první pohled další běžný večer útočníka, který během minulé sezony nastřílel za Bayern 61 soutěžních branek. Jenže tenhle gól znamenal osmý zápas Champions League za sebou, ve kterém Kane skóroval.
Před ním se na osm a více dostali pouze tři lidé: Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a Ruud van Nistelrooy.
Anglický rekord už měl. Teď se přestal porovnávat jen s Angličany
Kane se už během minulé sezony stal prvním anglickým hráčem, který skóroval v sedmi po sobě jdoucích zápasech Champions League. Tím překonal všechny krajany, které soutěž za více než tři desetiletí poznala. Proti Bodø/Glimt ale posunul hranici do jiné společnosti.
Podle statistik Opta je teprve čtvrtým hráčem historie Champions League, který našel síť alespoň v osmi zápasech za sebou. Ronaldo drží absolutní rekord jedenácti utkání v řadě. Van Nistelrooy a Lewandowski se dostali na devět, přičemž Polák podobnou sérii vytvořil dokonce dvakrát.
Kane je teď na osmi. A najednou už se jeho evropská série neposuzuje proti Waynu Rooneymu, Franku Lampardovi nebo Stevenu Gerrardovi. Ale proti největším evropským střelcům posledních dvaceti let.
Bayern z něj udělal jiného evropského kanonýra
Kane odehrál v Champions League za Tottenham 32 zápasů a dal 21 gólů. To je výborná bilance. Po přestupu do Bayernu ale jeho tempo ještě vzrostlo. Za mnichovský klub má v Champions League 34 gólů ve 39 utkáních. Celkem je tedy na 55 trefách v 71 zápasech a patří mezi deset nejlepších střelců historie soutěže.
Rozdíl není těžké pochopit. V Tottenhamu byl Kane často člověkem, přes kterého šla velká část celé ofenzivy. Musel si chodit pro míče hluboko, kombinovat, tvořit a někdy začínat útoky daleko od prostoru, kde chtěl nakonec zakončovat. V Bayernu zůstává velmi komplexním hráčem, ale mnohem častěji dostává míč tam, kde je nejnebezpečnější. Ve vápně.
A vedle sebe má hráče jako Olise, Musiala, Díaz nebo Kimmich, kteří mu dokážou šance připravovat opakovaně. Výsledek není jen vyšší počet gólů. Je to pravidelnost.
Osm zápasů v řadě je možná cennější statistika než osm gólů
Jednorázový střelecký večer může vyrobit vysoký počet branek. Kane sám už v Champions League čtyřikrát skóroval v jednom zápase, když Bayern v roce 2024 porazil Dinamo Záhřeb 9:2.
Série osmi utkání ale říká něco jiného. Musíte skórovat proti různým soupeřům, v různých fázích sezony, doma i venku, při pohodlném vítězství i ve vyřazovacím zápase.
Jediný večer bez gólu celou sérii ukončí. Proto je společnost Ronaldo–Lewandowski–Van Nistelrooy tak malá. Nejde pouze o schopnost dát hodně gólů. Jde o schopnost prakticky pokaždé nějaký najít.
Kane v minulé sezoně zakončil Champions League se 14 góly, což byl nový rekord anglického hráče v jednom ročníku soutěže. Jen Kylian Mbappé jich dal víc. Nový ročník začal a Kane pokračoval přesně tam, kde skončil.
Dlouho se u Kanea řešilo především to, co nemá
Velkou část kariéry jej doprovázel zvláštní paradox. Čísla byla mimořádná. Trofeje chyběly. Kane se stal historicky nejlepším střelcem Tottenhamu, kapitánem Anglie a jedním z nejproduktivnějších útočníků Premier League, přesto se prakticky každá větší debata nakonec stočila k tomu, že ještě nic velkého nevyhrál.
Po přestupu do Bayernu se tahle otázka postupně vytratila. Minulou sezonu pomohl klubu získat domácí treble a současně vytvořil osobní ročník, který jej dostal mezi hlavní kandidáty na Zlatý míč. Najednou se u Kanea přestává počítat, co chybí. Začíná se počítat, kam až se může dostat.
V historické tabulce Champions League je na 55 gólech. Na šedesátku už nepotřebuje několik sezon. A pokud si udrží současné tempo, může se začít přibližovat jménům, která ještě před pár lety působila jako úplně jiná úroveň evropské historie.
Bodø/Glimt vydrželo poločas. Kane potřeboval čtrnáct minut
Bayern přitom neměl zápas vyřešený od začátku. První poločas skončil 0:0. Bodø/Glimt bránilo kompaktně a dlouho nepouštělo favorita do čistých šancí. Pak přišla druhá půle. Jamal Musiala otevřel skóre ve 47. minutě. Kane přidal druhý gól ve 61. Alphonso Davies třetí. Olise posledními dvěma zásahy uzavřel výsledek na 5:0.
Právě tady je možná nejpřesnější obrázek současného Kanea v Bayernu. Nemusí mít deset šancí. Nemusí být celý zápas nejvýraznější postavou. Stačí, aby se Bayern dostal do fáze, kdy začne soupeře tlačit do vlastního vápna. Pak se Kane většinou objeví tam, kde potřebuje.
Další gól už by ho posunul ještě blíž rekordmanům
Osm zápasů je historická společnost. Devět už by znamenalo vyrovnat Van Nistelrooye a jednu z Lewandowského sérií. Jedenáct stále patří Ronaldovi. Kane tedy ještě není rekordmanem. Ale právě to dělá jeho současnou šňůru zajímavou. Není uzavřeným historickým údajem. Pokračuje.
Ještě před několika lety se při evropských debatách o Harrym Kaneovi řešilo, jestli někdy vyhraje velkou trofej. Teď má 55 gólů v Champions League, osm utkání v řadě se zásahem a vedle jeho jména se v jedné statistice objevují Ronaldo, Lewandowski a Van Nistelrooy.
To už je poněkud jiný typ otázky. Ne co Kaneovi v kariéře chybí. Ale kolik evropských střeleckých hranic ještě stihne překročit.
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Zdroje: UEFA – Harry Kane in the Champions League: Records, stats and goals [1], FC Bayern – Bayern run riot in second half to beat Bodø/Glimt [2], beIN Sports – Harry Kane matches Cristiano Ronaldo record in the Champions League [3], UEFA – Cristiano Ronaldo's UEFA records [4].