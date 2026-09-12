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Kane skóroval v osmém zápase Ligy mistrů v řadě. Do stejné společnosti se dostali jen Ronaldo, Lewandowski a Van Nistelrooy

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Harry Kane se proti Bodø/Glimt trefil v osmém utkání Champions League za sebou. Před ním podobnou sérii zvládli pouze Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a Ruud van Nistelrooy.
Kane skóroval v osmém zápase Ligy mistrů v řadě. Do stejné společnosti se dostali jen Ronaldo, Lewandowski a Van Nistelrooy

Kane skóroval v osmém zápase Ligy mistrů v řadě. Do stejné společnosti se dostali jen Ronaldo, Lewandowski a Van Nistelrooy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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