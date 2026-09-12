V Mercedesu se bojí degradace: Odhadujeme šest zastávekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Mercedesu se bojí degradace: Odhadujeme šest zastávek
Historicky první kvalifikační session na Madringu na kraji Madridu byla třikrát přerušena a nesčetněkrát...
Max Verstappen se po prvním dni programu v Madridu prezentoval jako purista poté, co přiznal, že ho nová...
Lance Stroll patří mezi piloty, kteří mají se svým týmovým kolegou jednu z nejhorších bilancí. Kanaďanovo...
Úvodní trénink v Madridu ovládly Mercedesy pronásledované Ferrari. Ukázala se velká náročnost na...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →