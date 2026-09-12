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Infocentrum ve Svinově se po povodni vrací. Otevře v pondělí

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Dennívýzva
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Po dvou letech se u nádraží Ostrava-Svinov znovu otevře turistické infocentrum. Povodeň v roce 2024 zničila jeho vybavení, obnova stála téměř čtyři miliony korun. Pobočka začne fungovat v pondělí 14. září.
Infocentrum ve Svinově se po povodni vrací. Otevře v pondělí

Infocentrum ve Svinově se po povodni vrací. Otevře v pondělí

Zdroj: Statutární město Ostrava - Jan Vlček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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