Jak moc se vyplatí solární panely? Spočítali jsme to a odpověď je jednoznačná

Kdy má smysl uvažovat o vlastní elektrárně
Domácí fotovoltaika prožívá v Česku turbulentní období. Po letech boomu přišel v roce 2025 výrazný útlum – počet nově připojených malých zdrojů klesl téměř o 39 procent oproti předchozím letům. Hlavním důvodem jsou změny v dotačním programu Nová zelená úsporám a nejistota ohledně budoucích cen energií.
Přesto může být solární systém stále zajímavou volbou. Klíčová je však důkladná analýza, zda se investice v konkrétním případě skutečně vrátí. Zlaté pravidlo zní: dvakrát měř a jednou řež.
První krok? Zjistit, kolik ročně platíte za elektřinu. Pokud vaše roční vyúčtování nepřesahuje zhruba 10 000 korun, nemá při současných cenách fotovoltaika příliš velký ekonomický smysl. Takové náklady jsou typické pro domácnosti, které topí plynem nebo pevnými palivy a elektřinu využívají jen pro základní spotřebiče.
Tepelné čerpadlo nebo elektromobil mění celou hru
Situace se ale dramaticky mění, pokud plánujete výměnu kotle za tepelné čerpadlo, instalaci klimatizace, pořízení elektromobilu nebo výstavbu bazénu. V těchto případech roční spotřeba elektřiny výrazně stoupne a fotovoltaika začíná dávat smysl.
Obzvlášť atraktivní je vlastní zdroj pro domy s přímým elektrickým vytápěním – odporovými kabely, rohožemi nebo infrapanely. I když v zimních měsících solární panely vyrobí méně energie než v létě, stále jde o významný přínos. Navíc ohřev vody elektrokotlem probíhá celoročně.
Do kalkulace vstupuje také množství elektřiny, které dokáže systém ročně vyprodukovat. To závisí na lokalitě, orientaci a sklonu střechy. Online kalkulačky poskytují orientační odhad, skutečné výnosy však ukáže až provoz.
Důležitý je i vývoj možností sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Díky novele Lex OZE II a spuštění Elektroenergetického datového centra získává fotovoltaika nový ekonomický rozměr i bez fyzické baterie.
Jižní orientace není všespásná – záleží na vašem režimu
Na energetický výnos má vliv několik faktorů. Podle odborníků ze Solární asociace platí: „Ideální jsou střechy orientované na jih, případně jihovýchod nebo jihozápad, bez stínících překážek.
Pokud se v okolí nachází objekty vrhající stín – strom, komín nebo sousední budova – produkce klesá. Rovněž záleží na sklonu střechy. Pro Českou republiku je optimální hodnota mezi 30 a 45 stupni. Při jiných sklonech efektivita klesá, ztráta se ale většinou pohybuje kolem 10 procent.
Zajímavé je, že ideální parametry se mění podle ročního období. V létě, kdy slunce stojí vysoko, vyhovuje nižší sklon kolem 25 stupňů. Naopak na jaře, na podzim a především v zimě, kdy je slunce níž nad obzorem, jsou vhodnější větší sklony nebo dokonce vertikální umístění – třeba na fasádě či plotu.
Jižní orientace nemusí být vždy nejlepší volbou. Východní a západní strany mají své výhody – právě ráno a večer jste doma a spotřebováváte nejvíc energie. Ideální je kombinace všech světových stran při různých sklonech, takové podmínky má ale jen málokdo.
Pokud ideální podmínky nemáte, neznamená to konec. Vždy existují způsoby, jak se vypořádat s nevhodnou orientací, sklonem nebo stíny. Klíčové je, aby systém správně navrhl kvalifikovaný realizátor – zkušená firma nebo živnostník, který dokáže přizpůsobit řešení vašim možnostem.
Zdroje článku: novinky.cz, ekonomickydenik.cz, aktuality.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková