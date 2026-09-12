Město nabízí nové byty. Střechu nad hlavou poskytnou rodičům osob s postiženímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Město nabízí nové byty. Střechu nad hlavou poskytnou rodičům osob s postižením
Dvě největší jihomoravská vinobraní, Znojemské historické a Pálavské v Mikulově na Břeclavsku, začala v...
V Brně vznikl nový modul pro české polárníky a je připravený k předání Českému antarktickému nadačnímu...
Poklidná procházka lesem na Blanensku se změnila v boj o minuty. Dívenka na odrážedle se během okamžiku...
Pod brněnskou Českou ulicí začne ražba nového kolektoru. Zhruba deset metrů pod zemí vznikne během roku 235...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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