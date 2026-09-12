Stop otravnému loupání jablek: Kutil ukázal moudrý fígl se škrabkou – za pár vteřin máte dokonale oloupanou slupku do posledního milimetru

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Stop otravnému loupání jablek: Kutil ukázal moudrý fígl se škrabkou – za pár vteřin máte dokonale oloupanou slupku do posledního milimetruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Připravujete jablečný kompot nebo chcete upéct jablečný koláč, ale nechce se vám loupat jablka? Od této chvíle to pro vás nebude žádný problém. Stačí čistý vrták a zmiňované ovoce.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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