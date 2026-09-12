Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Domácí dýňový sirup: Připravte si ho doma a pak si vychutnejte pumpkin latté!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Blíží se podzim a podzim je synonymem pro dýni a taky dýňové latté! Skvělou zprávou je, že na tuhle dobrotu nemusíte do kavárny, kde za ni zaplatíte hříšné peníze. Dýňový sirup si připravíte za pár korun doma a využijete ho i jinak!
dýňový sirup recept

dýňový sirup recept

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
„Jsou věci, které bych u vás doma nikdy neuklidila,“ říká Katka, která se živí jako uklízečka
„Jsou věci, které bych u vás doma nikdy neuklidila,“ říká Katka, která se živí jako uklízečka
Jak na dokonalé brownies: Nepřemíchat a pozor na vodu při rozpouštění čokolády!
Jak na dokonalé brownies: Nepřemíchat a pozor na vodu při rozpouštění čokolády!

Upečte si spolu s námi brownies! Extra čokoládový moučník, který si zamilujete. Máme pro vás osvědčený...

Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!

Texturou i samotnou chutí je jemnější než hojně používané arašídové a zaslouží si víc pozornosti, než se mu...

Vybíráte knihovnu? Pozor na umístění naproti oknu i těžké bichle v horních poličkách
Vybíráte knihovnu? Pozor na umístění naproti oknu i těžké bichle v horních poličkách

Dříve se knihám vymezovaly celé místnosti. Dnes už to s nimi tak horké není, ale správně vybraná knihovna...

„Některé byty bych klientům neprodal ani pod cenou,“ říká zkušený makléř
„Některé byty bych klientům neprodal ani pod cenou,“ říká zkušený makléř

Výhodná cena, pěkné fotografie a na první pohled zajímavá nabídka. U některých bytů ale může být sleva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.