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Konec filmové laboratoře? Praha může přijít o unikátní zázemí

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Mohlo by se zdát, že v době stále dokonalejších digitálních technologií patří filmový pás už jen do historie. Jenže realita je jiná. Klasická filmová surovina se v posledních letech znovu vrací do hledáčku filmařů po celém světě. Analog se vrací, na Kavčích horách ale hrozí konec jednoho z míst, kde se s filmem stále pracuje.
Konec filmové laboratoře? Praha může přijít o unikátní zázemí

Konec filmové laboratoře? Praha může přijít o unikátní zázemí

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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