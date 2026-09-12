Mandarinkové řezy s piškotem, šlehačkovým krémem a želé jako z retro cukrárny v devadesátkách

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Mandarinkové řezy s piškotem, šlehačkovým krémem a želé jako z retro cukrárny v devadesátkáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mandarinkové řezy patří k těm dezertům, které nikdy nezestárnou. Piškotový korpus, šlehačkový krém se zakysanou smetanou, vrstva mandarinek z kompotu a navrch lesklá pudinková poleva. Tohle je recept na celý plech, který u nás doma zmizí dřív, než stihnu uklidit kuchyni.
Fotografie k mandarinkovým řezům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lehký piškot, šlehačkový krém a vrstva mandarinek v želé: Řezy, které vypadají jako z cukrárny, ale zvládnete je doma za odpoledne
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