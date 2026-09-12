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Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem

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Argentinská doga nevypadá jako pes, u kterého by člověk čekal slabost pro chaos, nerozhodnost a výchovu stylem „ono to nějak dopadne“. Tohle je zvíře, které působí, jako by ho někdo navrhl pro disciplínu, výkon a velmi jasná pravidla. Celé bílé tělo, silná kostra, mohutná hlava, svaly i tam, kde jiní psi mají jen optimismus.
Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem

Argentinská doga: bílý sval s tváří vyhazovače, který potřebuje člověka s mozkem, ne s egem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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