Drama na oblíbeném chorvatském ostrově. Požár se přiblížil k domům, lidé byli připraveni na evakuaci po moři

Drama na oblíbeném chorvatském ostrově. Požár se přiblížil k domům, lidé byli připraveni na evakuaci po mořiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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