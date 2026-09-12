Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Klatovský les Hůrka láká na nové prvky. Zabaví rodiny i seniory

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyžití pro všechny věkové kategorie nově nabízí les Hůrka v Klatovech. Přibyly zde prvky pro děti, rodiče mohou využít aplikaci Lesní svět. Součástí projektu pak bylo i rozmístění cvičebních prvků, na kterých si mohou zacvičit všechny věkové kategorie. Město projekt vyšel na necelých 2,5 milionu korun a financován byl z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu.
Klatovský les Hůrka láká na nové prvky. Zabaví rodiny i seniory

Klatovský les Hůrka láká na nové prvky. Zabaví rodiny i seniory

Zdroj: Město Klatovy/Radmila Nagovská
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Plzeň začne ještě v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem
Plzeň začne ještě v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem
Kam s odpadem? Lidem ve městě poradí Tuta Plzeň
Kam s odpadem? Lidem ve městě poradí Tuta Plzeň

Mobilní aplikace Tuta Plzeň nově lidem ve městě poradí, jak naložit s odpadem. Přináší informace o třídění...

Elektrokola za sto tisíc zamkli před obchodem v Doubravce, do půl hodiny byla pryč
Elektrokola za sto tisíc zamkli před obchodem v Doubravce, do půl hodiny byla pryč

O elektrokola za sto tisíc korun přišel manželský pár, který je uzamkl u obchodního centra v plzeňské...

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny
Pohonné hmoty v Plzeňském kraji zdražily za týden o bezmála dvě koruny

Pohonné hmoty v Plzeňském kraji čtvrtý týden po sobě zdražují, v posledním týdnu byl růst cen...

Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu
Město prudce zlevnilo stání v parkovacím domě. Způsobilo to bouři na zastupitelstvu

Bouřlivá výměna názorů na téma nového parkovacího domu Atom proběhla na jednání plzeňského městského...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.