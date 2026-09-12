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Řidič na D6 u Sokolova havaroval s 2,21 promile. Narazil do svodidel

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Řidič Volkswagenu havaroval ve čtvrtek večer na dálnici D6 u Sokolova. Padesátiletý muž jel od Karlových Varů směrem na Sokolov, při průjezdu úsekem s omezením kvůli opravě mostu ale nezvládl řízení. Policisté mu následně naměřili 2,21 promile alkoholu.
Řidič na D6 u Sokolova havaroval s 2,21 promile. Narazil do svodidel

Řidič na D6 u Sokolova havaroval s 2,21 promile. Narazil do svodidel

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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