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Jako ve Spartě. Dánský brankář Vindahl v Itálii předvádí jeden kiks za druhým

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Peter Vindahl Jensen odchytal za Sampdorii tři soutěžní zápasy v Serie B. Tým má jeden bod, skóre 3:6 a osmnácté místo v tabulce.
Jako ve Spartě. Dánský brankář Vindahl v Itálii předvádí jeden kiks za druhým

Jako ve Spartě. Dánský brankář Vindahl v Itálii předvádí jeden kiks za druhým

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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