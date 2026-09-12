Jako ve Spartě. Dánský brankář Vindahl v Itálii předvádí jeden kiks za druhým

Dánský brankář, kterého Sparta pustila v létě 2026 na roční hostování bez opce, měl v Janově najít zápasový rytmus po měsících bez fotbalu. Místo toho se kolem něj roztočila debata, kterou čeští fanoušci znají až příliš dobře: zachytitelné góly, nejistota v klíčových momentech a otázka, jestli problém sedí v bráně, nebo před ní. Trenér Bernardo Corradi ho zatím drží. Ale terén pod Vindahlovými kopačkami měkne.
Dva zápasy, dvě porážky, známý scénář
Domácí premiéra v lize proti Juve Stabia 29. srpna skončila 1:2. Sampdoria inkasovala po rohu a po autu, dvě standardní situace, u nichž se od zkušené jedničky čeká, že je vyřeší. U druhého gólu prošel Vindahlovi nízký diagonální pokus Antonia Di Narda mezi nohama na bližší tyči. Corradi po zápase na klubovém webu Sampdorie mluvil o „chybách draze zaplacených“, ale celkový výkon týmu hodnotil jako solidní.
O devět dní později, 7. září v Palermu, přišla porážka 1:3. Domácí Strefezza a Pohjanpalo skórovali už v 9. a 33. minutě, Corradi pak přiznal nutnost „větší pozornosti u prvních dvou inkasovaných branek“. Vindahla ale opět nesundal a chyby rozpustil do týmového obrazu. Kdo čekal veřejnou popravu, nedočkal se.
Proč ho Corradi drží v bráně
Před výjezdem do Palerma dostal Corradi na tiskové konferenci přímou otázku, proč nepřikročil ke změně. Jeho odpověď byla nezvykle otevřená: Vindahl podle něj působí klidně, má zkušenosti, a bylo by „příliš snadné ho po jedné chybě odstavit a ztratit ho nevratně“. Trenér opakovaně zdůrazňoval vliv dlouhé neaktivity, Vindahl naposledy chytal ostrý zápas 15. února 2026 za Spartu proti Hradci Králové, pak následovala operace chodidla a měsíce rekonvalescence.
Na lavičce přitom sedí osmnáctiletý Andrej Krastev, jemuž Sampdoria v srpnu prodloužila smlouvu až do roku 2030. V přípravě začal proti Parmě, ale Corradi dal jasně najevo, že ročník 2008 zatím vnímá jako projekt, ne jako okamžité řešení. Vindahl tedy zůstává jedničkou, prozatím.
Jako ve Spartě: vzorec, ne náhoda
Fráze „jako ve Spartě“ nemíří na jednu konkrétní hrubku. Míří na opakující se typ situací. Když Vindahl v létě 2025 nastoupil za Spartu do prvního ligového kola v Jablonci, domácí Jawo ho propálil z úhlu. Sám Vindahl pak na sparťanském webu přiznal, že jeho „první zápas nebyl příliš vydařený“. Společný jmenovatel tehdejších i současných problémů? Góly ze situací, které působí řešitelně pro gólmana jeho kalibru, z horších úhlů, na bližší tyči, po zmatku v malém vápně. Nejde o katastrofální chyby v rozehrávce. Jde o momenty, kdy brankář musí být o centimetry přesněji, o zlomek vteřiny rychleji, a Vindahl tam opakovaně není.
Sparťanský kontext: otevřené dveře, ale jinam
Sparta Vindahla neposlala pryč natrvalo. Roční hostování bez opce je kontrolovaný risk: klub si ponechal vlastnická práva a zároveň v létě přivedl maďarského brankáře Krisztiána Hegyiho. Aktuální soupiska A-mužstva uvádí mezi gólmany Hegyiho a Surovčíka. Vindahlovo jméno tam nefiguruje.
Podle nás je tohle klíčový detail celého příběhu. I kdyby Vindahl v Sampdorii formu chytil, návrat do Sparty jako automatická jednička je scénář, který se s každým dalším kolem vzdaluje. Špatný podzim v Janově mu cestu zkomplikuje dvojnásobně, nejen proto, že chybuje, ale proto, že Sparta mezitím svou brankářskou hierarchii přeskládala a jede dál.
Co rozhodne po reprezentační pauze
Sampdoria se po třech kolech trápí komplexněji než jen na brankářském postu. V Ceseně měla 65 % držení míče a 21 střel, přesto jen remizovala 1:1. Corradi po každém zápase mluví o zraněních, nouzových střídáních a nevyužitých šancích. Vindahl je viditelný symptom širšího problému, ne jeho jediná příčina.
Pokud se ale chyby zopakují i po reprezentační pauze, debata se posune. Už nepůjde o Vindahlovu formu. Půjde o Corradiho rozhodnutí držet ho v bráně navzdory tomu, co vidí celý stadion. A na lavičce bude pořád sedět osmnáctiletý Krastev se smlouvou do roku 2030.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl