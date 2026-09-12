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Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla

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Vojenské letouny v těchto dnech křižují nebe jižních Čech. Někteří lidé si jejich průlety nad krajinou fotografují, jeden muž se ale rozhodl použít dron. S bezpilotním strojem se dostal do nepovolené letové hladiny v blízkosti budějovického letiště. Jeho pilot navíc porušil hned několik pravidel.
Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla

Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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