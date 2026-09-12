Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dron létal u budějovického letiště během vojenského cvičení. Policie zasáhla
Tábor zažil nečekanou návštěvu. Dnes krátce před zahájením 34. ročníku Táborských setkání do města dorazil...
Jihočeský kraj od pondělí změní odjezdy některých regionálních spojů, především takzvaných školních...
Jednou kráčí Šumavou v pohorkách, jindy obléká elegantní šaty a věnuje se své módní značce. Lucie Marunová...
Ještě nevíte, kam vyrazit o víkendu? V Budějcích hasiči otevřou dveře svých stanic, v Doudlebech čekají...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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