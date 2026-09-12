Trenér Hoftych o podivných podmínkách ve Zlíně: Není jednoduché sem zapadnout

Když 7. září 2026 FC Zlín oficiálně odvolal trenéra Bronislava Červenku, nikdo v klubu nesáhl po telefonu s nabídkou pro kouče zvenčí. Místo toho se na lavičku posadil muž, který patnáct měsíců předtím veřejně prohlásil, že trenérem ve Zlíně být nechce. Pavel Hoftych, sportovní manažer zodpovědný za stavbu kádru, tehdy říkal, že by to nebylo korektní. Teď mluví o spoluzodpovědnosti za hráče, které sám přiváděl, a o tom, že tým prostě zná nejlépe. V rozhovoru pro iDNES pak vyslovil větu, která rezonuje daleko za hranice jednoho krizového angažmá: „Není úplně jednoduché sem zapadnout.“
Co Hoftych myslí tím „zapadnout“
Nemluví o rozbitých sprchách ani o špatném trávníku. O stadionu na Letné se naopak vyjadřuje pozitivně, oceňuje postupné zvelebování. Problém, který pojmenovává, je měkčí a hůř řešitelný: jde o specifické prostředí regionálního klubu, kde většinou uspěli trenéři se znalostí místních poměrů. Přivést v rozehrané sezoně kouče zvenčí a čekat, že okamžitě pochopí dynamiku kabiny, města i fanouškovské základny, považuje za risk, který si Zlín v tabulce nemůže dovolit.
Proto krizové řešení stojí na dvojici Hoftych–Kalivoda. Oba znají prostředí zevnitř. Oba vědí, co zlínská kabina snese a co ne. A právě tahle znalost je podle Hoftycha v tuto chvíli cennější než jakýkoli trenérský životopis.
Liga, která Zlínu utíká
Hoftychova diagnóza ale nesedí jen na trenérské obsazení. Už při svém návratu do klubu v červnu 2025 varoval, že česká liga udělala „obrovský skok do Evropy“ a do fotbalu vstupují movití majitelé s rozpočty, které Zlín nemá šanci kopírovat. O patnáct měsíců později, v srpnu 2026, totéž zopakoval konkrétněji: i bohatší kluby těžko shánějí hráče, pro Zlín s jeho možnostmi je to ještě složitější.
Příklad? Zlín chtěl Spáčila ze Sigmy, Olomouc ho neuvolnila. U dalšího hráče narazil na SK Artis Brno, klub s největší akademií na Moravě a partnery typu Tedom či Jet Investment. „S Artisem se momentálně nemůžeme přetlačovat,“ přiznal Hoftych. Není to výmluva. Je to popis vyjednávací pozice klubu, který hraje první ligu s druholigovým rozpočtem na posily.
Letní okno 2026 přineslo sedm příchodů, stejný počet jako o rok dříve. Profil se ale změnil. V létě 2025 Hoftych sháněl okamžitě použitelné hráče typu Křapka, Fukala nebo Kalabiška. Letos popisoval cestu přes mladší hráče „s výhledem do budoucna“ a mládežnické reprezentanty. Rozdíl v ambici je čitelný.
Sedm porážek a rozbitá chemie
Čísla mluví tvrdě. Po sedmi kolech Chance Ligy měl Zlín nula bodů, sedm porážek a skóre 6:16. Poslední místo v tabulce. Hoftych přitom neháže vinu jen na odvolaného Červenku, o něm říká, že „udělal maximum“. Problém vidí v chemii mužstva a v tom, že devět hráčů podle něj nebylo optimálně připravených.
Co slibuje změnit? Ne systém, ale přístup:
- Jiná rétorika směrem k hráčům
- Zpevněná defenziva jako základ
- Větší bojovnost a sebeobětování
- Změna chemie v kabině
Jako „zlínské zbraně“ dlouhodobě zmiňuje srdce a týmovost. Právě ty podle něj v úvodu sezony chyběly.
Co je ve hře a kolik času zbývá
Herní model Chance Ligy 2026/27 je pro Zlín nemilosrdný. Body ze základní části se přenášejí do nadstavbové skupiny o záchranu, kam jdou týmy z 11. až 16. místa. Šestnáctý přímo sestupuje, čtrnáctý a patnáctý jdou do baráže. Nulový start tedy bolí nejen psychicky, ale i matematicky; každé kolo bez bodu je manko, které si Zlín ponese až do jara.
Predikční model iSportu po změně trenéra přisoudil Zlínu 55% pravděpodobnost sestupu nebo baráže dohromady. Délka Hoftychova mandátu přitom není úplně jasná, sám v jednom rozhovoru zmínil dohodu „do konce sezony“, jinde se objevila formulace „do konce podzimní části“. Oficiální klubové oznámení délku neupřesňuje.
Nejbližší šanci na první body má Zlín v neděli 13. září od 15:00, doma na Letné proti Hradci Králové.
Proč ten výrok není jen alibi
Bylo by snadné číst Hoftychova slova jako předem připravenou omluvu pro případ, že ani on výsledky nezvrátí. Jenže časová osa ukazuje něco jiného. Červen 2025: varuje před proměnou trhu. Srpen 2026: pojmenovává konkrétní přestupové limity. Září 2026: přebírá tým a mluví o obtížném zapadnutí. Nejde o improvizaci po jedné prohře s Teplicemi, ale o souvislou linii, kterou Hoftych vede od svého návratu do klubu.
Podle nás je síla toho výroku právě v tom, že veřejně pojmenovává dilema, o kterém se v českém fotbale mluví jen v kuloárech: jak hrát první ligu, když nechcete, nebo nemůžete, jít do finančních závodů s novou konkurencí. Zlín není jediný klub s tímhle problémem. Je ale jediný, jehož šéf to řekl nahlas, zatímco stojí na lavičce s nula body v tabulce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl