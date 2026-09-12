Manželka hokejisty Gáboríka ironicky o nevěře: Ověřené zdroje vědí, že u nás létají facky a jsem vydíraná

8. září 2026 se pod příspěvkem Ivany Gáboríkové na sociální síti objevil komentář, který zpochybňoval její psychiku, „falešné štěstí“ i roli Mariána jako otce. Manželka bývalé hvězdy NHL tentokrát neodpověděla dovolenkovým snímkem ani mlčením. Odpověděla větami, které slovenský internet okamžitě rozebíral: „Jen my dva víme, jak to mezi námi je.“ A pak přidala pasáž, která zní jako katalog všeho, co o ní a jejím muži napsaly anonymní „ověřené zdroje“, od létajících facek přes vydírání prostřednictvím dětí. Jenže tón nebyl zpovědní. Byl jedovatě ironický.
Šest týdnů mezi videem a první větou
Časová osa kauzy začíná v pátek 31. července 2026 na Big Summer Festu. Bývalá účastnice reality show Farma Nikki Fridrich tam podle vlastních slov natočila záběry Mariána Gáboríka v blízkosti neznámé tmavovlásky. O den později, 1. srpna, video zveřejnila na Instagramu s vulgárně rámovaným komentářem a označila v něm i Ivanu. Pak materiál přesunula na placenou platformu HeroHero za zhruba 750 Kč.
Ivana nereagovala. Místo slov přišly záběry z rodinné dovolené v Chorvatsku a instagramová story s jediným slovem: „Bez řečí.“ Marián rovněž mlčel, jeho jedinou veřejnou odpovědí byla fotka z festivalu Lovestream s popiskem „Láska je všude kolem mě“, kterou Ivana sdílela na svém profilu. Až útočný komentář mířící na děti a její duševní zdraví ji 8. září přiměl promluvit.
Co přesně řekla, a co tím myslela
Jádro Ivanina vyjádření, jak ho přepsaly Topky, stojí na třech bodech:
- „Jen my dva víme, jak to mezi námi je“ – odmítnutí cizích interpretací bez detailní obhajoby.
- „Nepotřebujeme vyvracet anonymní zprávy od ověřených zdrojů“ – ironické převrácení pojmu, který bulvární texty používaly jako záruku pravdivosti.
- „Video zpoplatněné za 30 € a nic tam nebylo“ – zpochybnění samotného důkazu, na kterém celá kauza stojí.
Zmínky o fackách a vydírání prostřednictvím dětí jsou součástí téže ironické pasáže. Ivana je nepotvrzuje jako realitu, naopak je předkládá jako absurdní výčet toho, co jí anonymní komentátoři přisoudili. Žádného konkrétního autora ani mechanismus vydírání nejmenuje.
Kauza bez ověřitelného důkazu
Celý příběh stojí na několika sekundách videa, jehož originál už v otevřených zdrojích není dohledatelný. Sekundární popisy slovenských médií mluví o záběrech z VIP sektoru, kde Gáborík údajně drží neznámou ženu kolem pasu. Nikki Fridrich tvrdila, že spolu strávili asi pět hodin. Po zveřejnění jí podle Koktejlu chodily výhrůžky a někdo jí poškodil auto.
Fridrich za videem stojí veřejně, ale ani placenou verzi, ani původní příspěvek dnes nelze nezávisle přezkoumat. Všechno, co se od 1. srpna přidávalo (anonymní svědectví, údajné zprávy od dalších žen, spekulace o rozchodu), jsou vrstvy interpretace nabalené na materiál, který si už nikdo nemůže sám ověřit.
Co z toho plyne pro Gáboríkův veřejný obraz
Marián Gáborík odehrál 17 sezon v NHL a v roce 2014 zvedl nad hlavu Stanley Cup. Sportovní odkaz muže s více než tisícovkou zápasů v nejlepší hokejové lize světa je robustní. Kauza ho ale krátkodobě přesunula z rámce sportovní legendy do čistě bulvární agendy, a na Slovensku, kde je jeho jméno výrazně známější než v Česku, se téma drželo v médiích týdny.
Rozchod manželů Gáboríkových žádný otevřený zdroj nepotvrzuje. Společná dovolená, sdílené fotky, veřejné výstupy na festivalech, to vše ukazuje na prezentovanou jednotu. Co se děje za zavřenými dveřmi, nevědí ani „ověřené zdroje“. Ví to, jak napsala Ivana, jen oni dva.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek