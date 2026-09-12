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Manželka hokejisty Gáboríka ironicky o nevěře: Ověřené zdroje vědí, že u nás létají facky a jsem vydíraná

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Ivana Gáboríková po šesti týdnech mlčení poprvé přímo reagovala na spekulace kolem festivalového videa svého manžela. Udělala to ironií, která řekla víc než tisíc slov.
Manželka hokejisty Gáboríka ironicky o nevěře: Ověřené zdroje vědí, že u nás létají facky a jsem vydíraná

Manželka hokejisty Gáboríka ironicky o nevěře: Ověřené zdroje vědí, že u nás létají facky a jsem vydíraná

Zdroj: Sarah Connors / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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