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Retro kvíz na téma slovník socialismu: Podle 10 otázek se ukáže, kdo má opravdový přehled

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Dnešní děti a mladí lidé často znají pojmy jako influencer, podcast nebo stream. Před několika desetiletími však vypadal běžný slovník úplně jinak.
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Zdroj: Foto: Se souhlasem České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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