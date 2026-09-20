Prodlužovačkám odzvonilo. Nahradí je mnohem lepší a hezčí věc

Snad pod každým pracovním stolem se skrývá stejný problém: spletenice napájecích kabelů, nabíjecích adaptérů a prodlužovaček, které se táhnou od jediné nástěnné zásuvky ke všem zařízením. Telefon, tablet, notebook, lampa, monitor – každý potřebuje svůj kousek elektrické sítě.
A protože klasických zásuvek v místnosti nikdy není dost, musíte improvizovat. Jenže výsledek málokdy vypadá dobře. Kabely se plazí po podlaze, vytvářejí nebezpečné pasti na nohy a jejich izolace se opotřebovává třením o nábytek. Navíc velké adaptéry často zablokují hned několik míst na prodlužovačce najednou.
Moderní blok spojuje zásuvky i USB nabíjení
Výrobci proto přicházejí s kompaktními stolními bloky neboli zásuvkovými lištami, které dokážou nahradit celou sbírku adaptérů a prodlužovacích kabelů. V jednom zařízení najdete klasické elektrické zásuvky, USB-A i novější USB-C konektory – a u pokročilejších modelů také chytré ovládání přes telefon.
Taková nabíjecí stanice může mít podobu tradičního pásku, ale i kompaktní kostky nebo věže určené přímo na pracovní stůl. Důležité je, že všechna vaše zařízení připojíte na jednom místě, aniž byste museli hledat volné zásuvky po celé místnosti.
Pozor ale na jeden detail: ne každý blok s USB porty je skutečně „chytrý“.
Za inteligentní zásuvkovou lištu můžete považovat jen takový model, který nabízí ovládání na dálku, časové plány nebo měření spotřeby. Samotné USB konektory z běžné prodlužovačky chytré zařízení nedělají.
Jeden blok místo desítky adaptérů – ale pozor na výkon
Největší výhoda? Konečně se zbavíte hromady nabíjecích adaptérů, které vám dosud zabíraly každou volnou zásuvku. Na moderním stolním bloku můžete mít připojený notebook, monitor i tiskárnu a zároveň nabíjet telefon, chytré hodinky, bezdrátová sluchátka nebo tablet.
Pokud má zásuvková lišta dostatečně výkonné USB výstupy, ke každému kabelu už nepotřebujete samostatný síťový adaptér. To je užitečné hlavně tam, kde velké adaptéry tradičně zakrývají sousední zásuvky.
Jenže tady přichází první úskalí: levnější nebo starší modely poskytují jen pomalé nabíjení. A pokud se o společný dostupný výkon dělí více portů najednou, rychlost se po připojení dalších zařízení výrazně sníží.
Rychlé nabíjení navíc funguje pouze tehdy, když ho podporují všechny součásti sestavy – zásuvková lišta, použitý kabel i samotné nabíjené zařízení. Označení USB-C proto ještě automaticky neznamená, že daný výstup zvládne vysoký výkon nebo rychle nabije notebook.
U moderních a rozměrově malých bloků s vysokým výkonem USB-C se dnes prosazuje technologie GaN (nitrid galitý). Ta umožňuje, aby vestavěné nabíječky měly výrazně menší rozměry, vyšší účinnost a méně se zahřívaly.
Kabely sice nezmizí, ale konečně budou na svém místě
Moderní zásuvkový blok dokáže výrazně uklidit pracovní stůl. Všechna zařízení jsou připojená na jednom místě a vy nemusíte táhnout kabely od různých koutů místnosti. Kompaktní blok položíte na stůl, polici nebo skříňku – zásuvky tak zůstanou snadno dostupné.
Některé modely mají protiskluzové podložky, díky nimž se při zapojování a odpojování kabelů neposouvají. Praktická může být i možnost upevnění pod stůl nebo na zadní stranu nábytku. Takové umístění pomáhá udržet kabely mimo podlahu a snižuje pravděpodobnost zakopnutí.
Od zařízení ale nemůžete čekat domácnost bez kabelů. Samotná zásuvková lišta musí být připojená k elektrické síti a kabely stále vedou od ní k jednotlivým spotřebičům. Hlavním přínosem je proto přehlednější uspořádání, ne úplné odstranění kabeláže.
Důležitým parametrem je také délka přívodního kabelu. Některé výrobky mají kabel dlouhý přibližně 1,4 metru, u jiných může být výrazně kratší nebo delší. Před nákupem se proto vyplatí odměřit vzdálenost mezi nástěnnou zásuvkou a místem, kde chcete blok používat.
Ovládání přes telefon? Ano, ale s rozumem
Skutečně inteligentní zásuvky a lišty se připojují k domácí Wi-Fi síti a následně je můžete spravovat přes aplikaci v telefonu. Možnosti ovládání závisí na konkrétním výrobku.
U jednodušších modelů můžete zapnout nebo vypnout všechny zásuvky najednou. Vybavené lišty umožňují samostatně ovládat jednotlivé výstupy – můžete tak vypnout například lampu, ale zároveň ponechat telefon připojený k nabíječce.
Praktickou funkcí je časovač nebo týdenní plán. Zásuvka může večer vypnout osvětlení, v určeném čase odpojit zařízení v pracovně nebo během nepřítomnosti v různých časech zapínat lampu. Některé modely dokážou spolupracovat i s dalšími prvky chytré domácnosti.
Při výběru smart lišty je užitečné zohlednit kompatibilitu s moderním sjednocujícím standardem Matter nebo rozdíl mezi Wi-Fi modely (které se připojují přímo na router) a Zigbee modely (které vyžadují centrální jednotku, ale méně zatěžují domácí síť).
U každého připojeného spotřebiče však musíte zvážit, zda je dálkové nebo automatické zapínání bezpečné. Ne všechna zařízení se po obnovení napájení sama spustí. Kávovar s elektronickým tlačítkem například nezačne připravovat kávu jen proto, že inteligentní zásuvka obnovila přívod elektřiny.
Mimořádná opatrnost je nutná u ohřívačů, žehliček, vařičů, elektrických přikrývek a dalších zařízení, která vytvářejí teplo nebo vyžadují dohled. Automatické zapnutí takového spotřebiče bez přítomnosti člověka může být nebezpečné.
Klasické prodlužovačky zatím nekončí
Běžným prodlužovacím kabelům ještě neodzvonilo. Nadále jsou užitečné všude tam, kde je třeba přivést elektřinu k zařízení vzdálenému od nástěnné zásuvky. Samostatná inteligentní zásuvka tento problém nevyřeší, protože se zapojuje přímo do existující zásuvky a svůj dosah neprodlouží.
Moderní zásuvkové lišty však nabízejí více možností než jednoduché rozdělení jednoho elektrického výstupu na několik dalších. Mohou spojit klasické zásuvky, USB nabíjení, časové plánování, dálkové ovládání a kontrolu spotřeby v jednom kompaktním zařízení.
Rozhodující zůstává kvalita výrobku a způsob jeho používání. Ani nejmodernější zásuvková lišta nesmí být přetížená, poškozená nebo zapojená v rozporu s pokyny výrobce. Nové funkce přinášejí větší pohodlí a lepší kontrolu, základní pravidla bezpečného používání elektřiny však nemění.
Zdroje článku: sita.sk, cenovyradar.cz, geeklife.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý