Musí mít slepice kohouta? Kolik slepic by mělo připadnout na jednoho?

Slepice nejsou jen stroje na vejce
Chov drůbeže se stává stále oblíbenějším koníčkem i mezi lidmi bez velkého pozemku či dlouholeté zkušenosti s hospodářskými zvířaty. Představa čerstvých domácích vajec láká, ale slepice vyžadují víc než jen kurník a misku se zrním. Pokud jim zajistíte bezpečné prostředí a vhodné podmínky, odmění se nejen snůškou, ale také zajímavým chováním a živým ruchem na dvoře.
Slepice navíc nejsou tak primitivní tvorové, jak se někdy tvrdí. Dokážou rozpoznat jednotlivé členy hejna, zapamatují si denní rutinu, reagují na člověka a vytvářejí si vlastní hierarchii ve skupině. Některé se časem nechají přivolat, berou potravu z ruky a svého chovatele vítají hned, jak se objeví u výběhu.
Potřebují slepice kohouta, aby snášely vejce?
Slepice kohouta pro snášení vajec nepotřebují. Vajíčka vytvářejí i bez něj, podobně jako jiné samice pravidelně uvolňují pohlavní buňky. Rozdíl je v tom, že bez kohouta vejce nebudou oplodněná a nemohou se z nich vylíhnout kuřátka.
Pokud tedy chcete chovat slepice výhradně pro konzumní vejce, klidně můžete mít hejno bez kohouta. Takový chov bývá zpravidla tišší, což může být důležité zejména v zastavěné oblasti. Před pořízením kohouta je třeba si ověřit místní pravidla a zvážit, zda jeho hlasité ranní i denní kokrhání nebude překážet sousedům.
Jakou úlohu má kohout v hejnu?
Dobrý kohout může slepice upozorňovat na nebezpečí, svolávat je k nalezené potravě a pomáhat udržovat uspořádání hejna. Při ohrožení často vydává varovné zvuky a sleduje okolí. Nedokáže však spolehlivě ochránit slepice před každým predátorem, proto jeho přítomnost nenahrazuje bezpečný kurník a výběh.
Chování jednotlivých kohoutů se výrazně liší. Někteří jsou klidní a dobře se snášejí s lidmi, jiní mohou být útoční. Agresivní chování není třeba podceňovat, zejména pokud se u drůbeže pohybují děti.
Kolik slepic k jednomu kohoutovi?
Na jednoho kohouta se nejčastěji doporučuje přibližně 8 až 12 slepic, ale jde pouze o orientační údaj. U těžších plemen může být vhodný menší počet, u lehkých a aktivnějších plemen může jeden kohout zvládnout i početnější hejno. Záleží také na věku, povaze a kondici konkrétního jedince.
Šest slepic na jednoho kohouta lze považovat spíše za spodní hranici. Pokud jich má méně, může je nadměrně honit a často se s nimi pářit. Následkem bývá polámané peří, holá místa na hřbetě, poranění kůže a dlouhodobý stres.
Pokud zpozorujete poškozené peří nebo rány, je třeba kohouta od slepic dočasně oddělit, poraněná zvířata ošetřit a přehodnotit složení hejna. Někdy pomůže větší počet slepic, více prostoru nebo ochranné návleky na hřbet, jindy je nutné kohouta natrvalo přemístit.
Slepice potřebují společnost
Slepice není samotářské zvíře. Nejlépe se cítí ve skupině, ve které může komunikovat, společně hledat potravu a odpočívat. Pro malý domácí chov je vhodné mít alespoň tři až čtyři slepice. Jediná osamělá slepice může být vystresovaná, hlučnější a může se nadměrně upínat na člověka.
V každém hejnu vzniká pořadí, podle kterého mají některé slepice přednost u potravy, na hřadu nebo na oblíbeném místě k odpočinku. Drobné honičky či ďobnutí jsou při vytváření hierarchie běžné. Zasáhnout je třeba tehdy, když je jedna ze slepic soustavně napadána, nemůže se dostat ke krmivu nebo utrpí poranění.
Jak přidat nové slepice do existujícího hejna?
Nové jedince nelze vždy jednoduše vložit mezi ostatní a očekávat klidné přijetí. Nejprve by měly absolvovat oddělené období, během kterého lze sledovat jejich zdravotní stav. Následně je vhodné umístit je vedle původního hejna tak, aby se slepice několik dní viděly, ale nemohly se napadat.
Při samotném spojení pomáhá dostatek prostoru, více krmítek a napáječek i úkryty, za které se slabší zvířata mohou stáhnout. Začleňování mláďat může být jednodušší, pokud vyrůstají přímo v hejnu se slepicí, která je vyseděla. Cizí mladé slepice je však třeba chránit před dospělými jedinci, protože je nemusí automaticky přijmout.
Zdroje článku: poultrycalc.com, flockguide.com, dran.sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová