Ani pohyb, ani vitaminy. Proti řídnutí kostí nejlépe funguje velmi dostupná věc

Na českých talířích se stále častěji objevuje sýr s exotickým jménem halloumi. Jeho popularita roste hlavně mezi milovníky grilování a zdravé stravy. Přitom nejde o žádnou novinku – tradiční kyperský sýr ze směsi kozího, ovčího a kravského mléka se vyrábí po staletí a ve Středomoří patří k základním potravinám.
Co dělá halloumi tak výjimečným? Při smažení nebo grilování si zachovává pevnou strukturu a neroztéká se jako běžné sýry. Důvod je jednoduchý: během výroby se sýřenina zahřívá v horké syrovátce, což změní strukturu bílkovin. Výsledkem je kompaktní bloček, který na pánvi nebo roštu krásně zezlátne, uvnitř zůstane měkký a voní po mátě.
Bílkovinová bomba pro svaly i kosti
Sportovci a lidé dbající na příjem proteinů mají v halloumi skvělého pomocníka. Na sto gramů připadá přibližně dvacet gramů bílkovin – to je srovnatelné s kuřecím masem. Pokud po tréninku nechcete zatěžovat žaludek těžkým jídlem, pár plátků grilovaného sýru vám dodá potřebnou dávku stavebního materiálu pro regeneraci svalů.
Ještě zajímavější je však obsah minerálů. Halloumi je bohatý na vápník, fosfor, zinek a hořčík – látky, které jsou klíčové pro zdraví kostí, zubů a nervového systému. Proto se tento sýr často doporučuje seniorům, kteří bojují s řídnutím kostní hmoty.
Pomoc proti osteoporóze? Ano, ale ne zázrak
Vápník ze sýru skutečně podporuje pevnost kostí, ale není všelékem. Pro prevenci osteoporózy je naprosto nezbytný pravidelný pohyb – zejména silový trénink a cvičení s vlastní vahou, které stimulují růst kostní tkáně. Stejně důležité jsou vitaminy D a K2, bez nichž tělo nedokáže vápník vstřebat a zabudovat tam, kde ho potřebuje.
Halloumi tedy funguje jako kvalitní zdroj vápníku v rámci vyvážené stravy, nikoli jako náhrada pohybu nebo vitaminů. Kombinace všech těchto faktorů je tím, co skutečně chrání kosti před úbytkem hustoty.
Pro koho je halloumi ideální a kdo by měl být opatrný
Skvělou zprávou pro lidi s celiakií je, že halloumi neobsahuje lepek. Vegetariáni si však musí dát pozor – ne všechny varianty jsou bez živočišného syřidla, proto je dobré si složení ověřit na obalu.
Naopak varování platí pro lidi s vysokým krevním tlakem. Halloumi je velmi slaný – sto gramů obsahuje až tři gramy soli, což představuje zhruba polovinu doporučené denní dávky pro dospělého. Při přípravě proto není třeba solit a je rozumné sýr kombinovat s čerstvou zeleninou nebo salátem.
Ani obsah tuku není zanedbatelný, takže halloumi rozhodně není dietní potravina. V rozumném množství si ho však může dopřát prakticky každý – jako součást wrapu, salátu nebo hlavního vegetariánského chodu. Zkuste ho osmažit nasucho na pánvi nebo položit na rozpálený gril. Výsledkem bude zlatavá křupavá krusta a měkké, šťavnaté sousto, které chutná skvěle i bez dalších úprav.
Zdroje článku: tollbit.bbcgoodfood.com, healthline.com, smartnutrientguide.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá