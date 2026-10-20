Procházka čelí soupeři, který letos ukončil všechny tři zápasy. Statistiky mluví proti české hvězdě UFC

Carlos Ulberg na něj v Miami čekal přesně ve chvíli, kdy šel Procházka dopředu s rukama dole. Trvalo to tři minuty a pětačtyřicet vteřin a česká hvězda UFC se probrala až na podlaze klece. Procházka se po porážce vrací a naproti stojí osmadvacetiletý Novozélanďan, který v profesionální kariéře zatím neprohrál a v roce 2026 nenechal ani jednoho soupeře dojít do konce zápasu. Má stejnou tělocvičnu a podle vlastních slov i stejné trenéry jako muž, který Procházku v dubnu vypnul. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální statistické profily obou bojovníků a spočítala, co z nich plyne pro 25minutový zápas.
Tři zápasy za rok a ani jeden soupeř neslyšel finální gong
Sejdou se 21. listopadu 2026 v hale Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena v Dauhá, v hlavním zápase turnaje UFC Fight Night. Hlavní zápas se na rozdíl od zbytku programu jede na pět kol, tedy 25 minut čistého času. Váhová kategorie je polotěžká, s limitem do 93 kg.
Navajo Stirling, osmadvacetiletý bojovník polotěžké váhy z Nového Zélandu, má v profesionálním MMA jedenáct výher a žádnou porážku. V UFC vyhrál všech šest zápasů od chvíle, kdy si smlouvu vybojoval na Contender Series v roce 2024. V roce 2026 šel třikrát a třikrát bylo hotovo před limitem: 28. března zastavil Bruna Lopese ve druhém kole ve 4:05, 20. června Iona Cuțelabu ve druhém kole ve 3:23 a 1. srpna bývalého šampiona Jana Błachowicze už v prvním kole ve 2:56. Z výsledkové historie, do které redakce MMAmag nahlédla v jeho oficiálním profilu na webu UFC, plyne, že k bodům se v roce 2026 nedostal ani jednou.
Novozélanďan má na Procházku návod a nijak to netají
Stirling se připravuje v City Kickboxing, novozélandské stáji, ze které vyšel i současný šampion polotěžké váhy Carlos Ulberg. Právě on Procházku 11. dubna 2026 na UFC 327 v Miami složil levým hákem a sérií úderů ve 3:45 prvního kola, jak uvádějí oficiální výsledkové karty UFC.
Stirling výhodu neskrývá. V rozhovoru pro pořad Ariela Helwaniho ze 6. října 2026 podle přepisu webu BJPenn.com řekl: „Má hodně co ztratit, protože já toho moc ztratit nemůžu a můžu všechno získat… Jde proti stejnému gymu, stejným trenérům, takže ho můžeme trochu rozebrat.“ Z té věty plyne víc než běžné povídání před zápasem: Stirling staví celou kampaň na tom, že Procházkův styl už v jeho tělocvičně někdo rozebral.
Doložený není společný sparing ani to, že by Ulberg kolegovi osobně skládal plán. Proti znalosti stojí zkušenost. Procházka byl šampionem polotěžké váhy a pětikolové bitvy zná, Stirling v UFC na pět kol ještě nikdy nenastoupil. Jak moc je ten návod použitelný, ukazuje jediná kolonka v oficiálních statistikách UFC, přepočítaná na délku hlavního zápasu.
Jedna kolonka ve statistikách UFC, kterou by Procházka nejradši smazal
Podle oficiálních statistických profilů UFC k 20. říjnu 2026 inkasuje Procházka 5,67 signifikantního úderu za minutu, Stirling 2,56. Redakce MMAmag porovnala tuto jedinou kolonku v obou profilech a vyšlo jí, že Čech dostává zhruba 2,2krát víc ran za minutu než jeho listopadový soupeř.
|Bojovník
|Inkasované signifikantní údery za minutu
|Projekce na 25 minut
|Jiří Procházka
|5,67
|141,75
|Navajo Stirling
|2,56
|64,00
|Rozdíl
|3,11
|77,75
Pravý sloupec je ilustrativní přepočet tempa na plných 25 minut, nikoli predikce výsledku. Zápas může skončit v první minutě a tempo se v průběhu mění.
A teď férově k Procházkovi. Vysoké číslo neukazuje jen slabinu obrany, ale i cenu za jeho styl: stejné profily mu připisují 5,61 zasazeného signifikantního úderu za minutu, což je hodnota, která do přepočtu v tabulce nevstupuje. Procházka zkrátka stojí v dostřelu, protože chce střílet sám. Jenže čísla nejsou jediné, co Procházka v Kataru brání, a druhá věc se dá ztratit jen jednou.
Co přesně Čech v Dauhá riskuje kromě zdraví
UFC v oznámení zápasu z 12. října 2026 vedla Procházku jako dvojku polotěžké váhy a Stirlinga jako pětku. Oficiální stránka žebříčku ale při kontrole 20. října 2026 ukazovala Procházku třetího a Stirlinga šestého. Tak či tak jde o nejužší skupinu vyzyvatelů, ze které se po porážce padá rychle.
Procházkův kompletní profesionální záznam od roku 2012 prošla redakce MMAmag v databázi Sherdog: dvě prohry bezprostředně po sobě v něm nejsou. Porážky přišly v letech 2012, 2013 a 2015, pak dvakrát od Alexe Pereiry v listopadu 2023 a v červnu 2024 a naposledy od Ulberga. Po každé z nich zatím následovala výhra nebo remíza. V Dauhá se tedy hraje i o tohle.
Kolik si oba odvezou, veřejně známo není. Oficiální dokument s výplatami k turnaji v Dauhá k 20. říjnu 2026 dostupný není a odhady třetích stran tenhle článek nepřebírá.
Vítězný scénář, který si v Dauhá nikdo nepřeje nahlas
ANALÝZA Dostane vítěz titulovou šanci? UFC nic takového neslíbila. Šampion Carlos Ulberg si při dubnovém vítězství poranil koleno a 16. dubna 2026 podstoupil v Las Vegas operaci po natržení předního zkříženého vazu, tedy jednoho z hlavních stabilizátorů kolena. Návrat k obhajobě pak podle svých slov, citovaných webem MMA Junkie, cílil na začátek roku 2027.
Vzniká tím zvláštní rovnice. Vyhraje-li Procházka, má odvetu na dosah, ale musí počkat na uzdravené koleno. Vyhraje-li Stirling, vybojuje si pozici namířenou proti vlastní šatně. Sám k tomu podle přepisu BJPenn.com řekl: „Pokud UFC řekne, že chce, abychom bojovali, vrátí se to k týmu a všichni to proberou. Všichni jsme součástí stejného gymu a managementu, takže je to opravdu na nich.“ Jinak řečeno: rozhodovat o tom nebude on.
Jediný muž, který může v Kataru vyhrát a zároveň si tím přibouchnout dveře, je tak Stirling. Dílna, která v dubnu vyrobila šampiona, si v listopadu může vyrobit i vlastní patovou situaci. A Procházka, pro kterého je to druhá zkouška ze stejné dílny během jednoho roku, má paradoxně nejjasnější zadání ze všech: vyhrát a počkat na koleno.
ZDROJE UFC athlete profile Navajo Stirling; UFC athlete profile Jiří Procházka; UFC, oznámení zápasu z 12. 10. 2026; UFC event page UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling; UFC, Official Scorecards UFC 327; UFC rankings (Light Heavyweight); Sherdog Fight Finder (Jiří Procházka, Navajo Stirling); The Ariel Helwani Show, 6. 10. 2026 (Apple Podcasts); BJPenn.com, 6. 10. 2026; MiddleEasy, 6. 10. 2026; UFC, Carlos Ulberg On The Road To Recovery, 23. 4. 2026; MMA Junkie přes AOL, 27. 8. 2026.
METODIKA Redakce MMAmag pracovala s oficiálními profily UFC Jiřího Procházky a Navaja Stirlinga, s oznámením zápasu a stránkou turnaje, s výsledkovými kartami UFC 327 a s databází Sherdog; všechny hodnoty byly odečteny 20. října 2026. Do výpočtu vstoupily právě dvě hodnoty z profilů UFC, a to inkasované signifikantní údery za minutu: Procházka 5,67 a Stirling 2,56, odtud poměr 5,67 / 2,56 = 2,21 a projekce 5,67 × 25 = 141,75 a 2,56 × 25 = 64,00 s rozdílem 77,75. Procházkova hodnota 5,61 zasazeného signifikantního úderu za minutu je uvedena jen jako kontext stylu a do výpočtu nevstoupila; přepočet na 25 minut ilustruje tempo, nikoli výsledek, protože zápas může skončit dřív a tempo se v kolech mění. Doslovné výroky Navaja Stirlinga z pořadu Ariela Helwaniho ze 6. října 2026 pocházejí z přepisu webu BJPenn.com, primární audiozáznam se přehrát nepodařilo a překlad do češtiny je zkrácen výpustkou. Článek nezahrnuje výplaty bojovníků ani sázkové kurzy a otevřené zůstává, zda spolu Ulberg se Stirlingem reálně sparují, i přesné pořadí obou v žebříčku UFC, kde se oznámení zápasu a stránka žebříčku rozcházejí; žádný přepočet měn použit nebyl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková