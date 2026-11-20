Šampionský pás v ruce, nejslavnější soupeřka ženského MMA poražená. A pak v dlouhém rozhovoru padne věta, která s klecí nemá nic společného. Kayla Harrisonová, 36letá americká bojovnice v bantamové váze do 61 kg s bilancí 20-1-0 a dvojnásobná olympijská vítězka v judu, řekla, že je připravená najít si manžela. Hned k tomu přidala, že muži jí klepou na dveře a ona neotevírá. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe datum jejího posledního zápasu a datum, kdy se citace objevila na síti X.
Větu o manželovi neřekla novinářům u klece
Harrisonová byla hostem pořadu The Ariel Helwani Show, jednoho z nejsledovanějších rozhovorových pořadů o MMA. Epizodu z 17. listopadu 2026 nabízí Apple Podcasts, segment s americkou šampionkou podle popisu začíná v čase 1:16:57 a vedle debaty o tom, jestli je nejlepší bojovnicí historie, v něm došlo i na osobní rovinu.
Citaci téhož dne zveřejnil na síti X moderátor Ariel Helwani. „Jsem připravená najít si manžela. Teď je ten čas,“ říká v ní Harrisonová. Mluvila o standardech, o tom, že chce sobě rovného partnera, a o cíli jít do konce roku na rande.
Je to její tvrzení o vlastních plánech, žádné oznámení organizace ani krok, který by někdo potvrzoval razítkem. Druhá část jejího výroku je ale tvrdší než ta první a vyřadí většinu zájemců rovnou na prahu.
Klepou, ona neotvírá. A ví, že chyba je i na její straně
Podmínka zní jednoduše. „Pokud tě děsím, pak nejsi ten pravý pro mě,“ cituje ji Helwani. Partner se podle ní nesmí cítit jejím úspěchem ohrožený.
Zájemci jí prý nechybí. Muži podle jejích slov klepou na dveře, ona jim neotevírá a odpovědnost za to bere částečně na sebe: musí se znovu dostat mezi lidi a začít se snažit. Pod citací se spustila vlna komentářů, od nabídek rande po posměšky. Poměr nálad z nich vyčíst nelze a nejde o názor scény, jen o reakce lidí pod jedním příspěvkem.
Sama na ně reagovala druhý den. V příspěvku, kterým Harrisonová 18. listopadu 2026 navázala na Helwaniho citaci, redakce MMAmag vyčetla krátkou prosbu: „Mám až moc velký strach se na ty komentáře vůbec podívat. Internete, prosím, buď hodný.“
Aby bylo jasné, proč ta věta rezonovala tak silně, stačí se podívat, co Harrisonová udělala tři dny předtím a koho před rokem a půl sama vyzvala.
Nejdřív vyzvala legendu, pak ji uškrtila. A teprve potom přišla tahle věta
Titulový zápas bantamové váhy se odehrál na UFC 334 v newyorské Madison Square Garden 14. listopadu 2026. Z oficiální statistiky na profilu bojovnice na UFC.com, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne výhra submisí škrcením zezadu ve 4. kole v čase 1:29; shodný výsledek uvádí i průběžný zápis na Sherdogu. Poraženou byla Amanda Nunesová, bývalá dvojnásobná šampionka UFC.
A teď dvě data vedle sebe. Po zisku pásu proti Julianně Peñaové na UFC 316 dne 7. června 2025 volala Harrisonová z klece podle textu agentury AP na Nunesovou: „Vidím tě, Amando! Pojď nahoru, Amando.“ O 528 dní později, 17. listopadu 2026, mluví o manželovi. Mezi zápasem a touto citací uběhly tři dny.
Mimochodem, v některých přebíraných textech se u téhle věty objevilo datum 19. listopadu 2024. Oficiální záznamy mluví jinak, a to posouvá i otázku, co vlastně bude dál.
Co se v její kariéře po Nunesové doopravdy změnilo
ANALÝZA Znamená ta věta, že šampionka ubírá plyn? Pás drží, nejprestižnější jméno divize má odbavené. Oficiální výstupy UFC po UFC 334 k 20. listopadu 2026 neuvádějí její další zápas ani pauzu.
Zajímavější je jiná věc. Sportovní seznam, který si v červnu 2025 veřejně napsala sama, je odškrtnutý. Bojovnice na vrcholu obvykle hledá další jméno; podle popisu epizody řešila odvetu s Nunesovou o kategorii výš i možný souboj s Valentinou Ševčenkovou. Vedle toho ale poprvé nahlas pojmenovala cíl, který se nedá vyhrát na body.
Z výroků a oznámení tedy neplyne konec kariéry. Plyne z nich posun priorit v tom, o čem mluví. Jestli se promítne i do matchmakingu, ukáže až příští oznámený zápas. Dveře k pásu si otevřela sama. Ty druhé nechává zavřené, dokud za nimi nebude stát někdo, koho nevyděsí, co je uvnitř.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek