Ručička ukázala 72,1 kg a bylo hotovo. Patrik Šebek měl v lehké váze projít na 70,8 kg, jenže na oficiálním vážení před turnajem OKTAGON 98, se kterým se evropská organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA vrací do třinecké Werk Areny, se do limitu nevešel ani on, ani další dva muži z karty. Titulová dvojice přitom prošla bez zaváhání. Problém se odehrál všude jinde než v hlavním zápase večera. Redakce MMAmag postavila zveřejněné váhy vedle limitů z oficiální karty OKTAGONu a dopočítala, o kolik každý z trojice přestřelil.
Na váze to zaskřípalo hned třikrát
Patrik Šebek, bojovník lehké váhy s bilancí 4-1-0, měl projít na 70,8 kg. Ukázal 72,1 kg. Ve stejné kategorii se nevešel ani Dawid Śmiełowski se 71,7 kg. Třetí je Jason Ponet, veterán s bilancí 26-20-1: s Tomášem Mudrochem (8-2-0) měl domluvenou váhu do 74 kg, tedy limit vyjednaný jen pro jeden konkrétní zápas, a váha mu ukázala 74,5 kg. Shodné hodnoty zveřejnily 20. listopadu 2026 servery MMA Shorties i Ruik.
|Bojovník
|Navážil
|Limit
|Patrik Šebek
|72,1 kg
|70,8 kg
|Dawid Śmiełowski
|71,7 kg
|70,8 kg
|Jason Ponet
|74,5 kg
|74,0 kg
Po přepočtu to dělá 1,3 kg, 0,9 kg a 0,5 kg. Dohromady 2,7 kilogramu nad limitem a ani gram z toho nepadá na hlavní zápas. Podle tabulky MMA Shorties ovšem nikdo z trojice v tu chvíli neměl prohráno: na druhý pokus dostali 2 hodiny.
Co se stane, když ručička ukáže o kilo víc
Proč je půl kilogramu zpráva? Protože vážení je první oficiální filtr turnaje. Kdo limit nesplní napoprvé, dostává druhý pokus v daném časovém okně, a když neuspěje ani potom, řeší se zápas dohodou se soupeřem a zpravidla srážkou z honoráře. Tak to v bojových organizacích chodí.
Co přesně bude platit v Třinci, zatím nikdo neoznámil. V pravidlech a oznámeních na webu OKTAGON MMA, která redakce MMAmag prošla, jsou k osudu těchto tří zápasů doložená jen samotná čísla z váhy a dvouhodinová lhůta na opravu. Pro bojovníka s pěti profesionálními zápasy v bilanci, jako je Šebek, je přitom záznam o nesplněném limitu věc, kterou si do dalšího vyjednávání o soupeři nese s sebou.
Dvojice z hlavního zápasu měla mezitím hotovo napoprvé.
Čtyřicet šest výher míří na pás
Mateusz Legierski, 30letý polský šampion lehké váhy OKTAGONu s bilancí 14-2-0, obhajuje titul proti Ivanu Buchingerovi, 40letému slovenskému bojovníkovi téže kategorie s bilancí 46-10-0. Titulový zápas lehké váhy má limit 70,3 kg a vešli se oba: Legierski 70,2 kg, Buchinger 70,3 kg. Na jedné straně klece 16 profesionálních zápasů, na druhé 56.
Organizace sama duel rámuje jako závěr dlouhé cesty. V textu k turnaji z 16. listopadu 2026 OKTAGON MMA napsal, že Buchinger „možná stojí před poslední příležitostí získat titul“. Je to rámování promotéra, ne potvrzená informace o konci kariéry. V oficiální kartě turnaje, kterou má redakce MMAmag k dispozici, zápas figuruje jako titulový souboj lehké váhy a celý večer začíná 21. listopadu 2026 v 17:00 ve Werk Areně.
Na váze se přitom dá přijít o víc než o pár desetin.
Souboj, ve kterém nemáte soupeře
GLOSA Vážení je jediná část turnaje, kde bojovník prohrává sám se sebou. Nikdo ho netlačí k plotu, nikdo mu nedává loket do žeber. Je tam váha, kamera a číslo, které si fanoušci pamatují déle než promotér.
Právě proto si organizace z vážení dávno udělaly samostatné představení. Čím větší show, tím hůř se ale schovává desetina navíc. V Třinci se nad limitem ocitli tři muži, z toho jeden na hlavní kartě, a žádný souboj pohledů to nepřebije. Co z těch čísel zbude na 21. listopadu?
Proč se bude v Třinci počítat každá desetina
Titulový zápas je po vážení potvrzený. Tři další jdou do turnajového večera s otazníkem navíc a jeden z nich, Mudroch proti Ponetovi, stojí přímo na hlavní kartě. Problém se tedy netýká jen méně sledované části programu.
Slovenská jednička muší váhy OKTAGONu Veronika Smolková (10-3-0) nastupuje proti Ivaně Petrović (8-4-0), bývalé zápasnici UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, kde podle oficiálního textu OKTAGONu odbojovala čtyři zápasy. Obě navážily shodně 57,1 kg. V úvodní části karty jde Michaela Hlaváčiková (1-1-0) proti Martě Sós (2-1-0). Jména a bilance sjednotila redakce MMAmag podle oficiální karty OKTAGONu, protože zveřejněné tabulky vah se v přepisu některých jmen rozcházejí.
Titul se do limitu vešel o desetinu. Zbytek karty ho minul dohromady o 2,7 kilogramu. A přesně tenhle kus váhy rozhoduje v Třinci mezi klidným a nervózním večerem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková