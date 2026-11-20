V hotelu v Abú Dhabí se 11. listopadu 2026 strhla hromadná rvačka, kterou za dva dny řešil trestní soud a za týden půlka šaten světového MMA. Uprostřed byl Merab Dvališvili, gruzínský bojovník a bývalý šampion UFC v bantamové váze do 61,2 kg, který 24. října 2026 na turnaji UFC 333 prohrál titulový zápas s Petrem Janem. Druhé jméno, které s incidentem spojila zahraniční média, patří Usmanu Nurmagomedovovi, ruskému bojovníkovi z Machačkaly a šampionovi lehké váhy do 70,3 kg v americké organizaci PFL, tedy Professional Fighters League. Mezi těmi dvěma kategoriemi je přesně 9,1 kilogramu a právě to číslo se stalo hlavním argumentem kritiky. Redakce MMAmag proto dala vedle sebe tři věci: rozhodnutí soudu z Abú Dhabí, vyjádření prezidenta UFC a tabulku váhových limitů.
Bývalý vyzyvatel UFC a segment, který se jmenuje Merab Jumped
Jorge Masvidal, 42letý americký bojovník welterové váhy do 77 kg s bilancí 35-17 a dvojnásobný neúspěšný vyzyvatel o titul UFC, se k věci vyjádřil v pořadu Deep Waters na službě Paramount+. V přehledu epizod, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je epizoda zveřejněná 16. listopadu 2026 a v ní segment nazvaný Merab Jumped od času 1:48:00.
Podle médií, která z pořadu citovala, Masvidal odmítl, aby Nurmagomedov někdy nastoupil v UFC, a opřel se o rozdíl váhových kategorií: profesionál podle něj zaútočil na soupeře o dvě třídy níž. V popisu téže epizody je i upoutávka na turnaj UFC Fight Night se zápasem Jiřího Procházky proti Sterlingovi.
Jenže to, co se v Abú Dhabí stalo 11. listopadu, má mezitím vlastní spis i vlastní rozhodnutí.
Noc v hotelu, po které přišla policie
Ve zprávě, kterou 13. listopadu 2026 zveřejnila emirátská agentura WAM a do které redakce MMAmag nahlédla, stojí, že trestní soud v Abú Dhabí odsoudil deset obžalovaných za hromadnou rvačku v hotelu. Šest z nich dostalo 6 měsíců vězení, pokutu zhruba 1 782 000 Kč (300 000 AED) a vyhoštění po odpykání trestu. Stejný trest padl na další dva lidi za pořizování a šíření záběrů, zbylí dva vyvázli s nižší peněžitou sankcí. Oficiální text jména bojovníků neuvádí; spojení Usmana Nurmagomedova s kauzou stojí na zahraničních médiích.
O čtyři dny později napsal list Khaleej Times s odkazem na justiční úřad emirátu Abú Dhabí, že osmi odsouzeným byly tresty zmírněny na pokutu zhruba 891 000 Kč (150 000 AED). Důvodem bylo podle něj smíření stran, stažení vzájemných nároků a žádost poškozeného o propuštění zadržených.
Masvidal přitom zdaleka nebyl jediný, komu se po té noci změnil pohled na Nurmagomedovy.
Kdo další v šatnách přestal Nurmagomedovům věřit
Server MMA Fighting 18. listopadu 2026 uvedl, že Aljamain Sterling, bývalý šampion UFC v bantamové váze, řekl v rozhovoru pro stanici ESPN, že ztratil respekt k Umaru Nurmagomedovovi i Usmanu Nurmagomedovovi. Tady pozor na jména: Usman zápasí v lehké váze pod PFL, Umar je bojovník bantamové váhy UFC a Dvališviliho bývalý soupeř.
Sám Dvališvili drží dvě různé polohy. V příspěvku na svém účtu na síti X po incidentu uvedl, že je v pořádku, nechce podávat obvinění a doufá v propuštění všech zadržených. V rozhovoru u novináře Ariela Helwaniho, který 17. listopadu 2026 citoval MMA Fighting, ale řekl, že se s Usmanem ani Umarem usmiřovat nehodlá. Smír u soudu a smír v hlavě jsou zjevně dvě různé věci.
Z role poškozeného se přitom Dvališvili vrátil rychle. Podle oficiálních výsledků nastoupil 14. listopadu 2026 v Abú Dhabí na akci Real American Freestyle, soutěž ve volném stylu zápasu, a Marlona Moraese položil v čase 1:30 první periody. Do MMA bilance se takový duel nepočítá. Usman Nurmagomedov se podle MMA Fighting ke kauze veřejně nevyjádřil, a tak zbývá poslední měřitelná věc: čísla.
Devět kilo rozdílu a jedna věta Dany Whitea
Argument o dvou kategoriích jde ověřit přesně. Jednotná pravidla MMA kladou strop bantamové váhy na 135 lb a strop lehké váhy na 155 lb.
|Veličina
|Libry
|Kilogramy
|Limit bantamové váhy (Dvališvili)
|135 lb
|61,2 kg
|Limit lehké váhy (Usman)
|155 lb
|70,3 kg
|Rozdíl limitů
|20 lb
|9,1 kg
Ze záznamu vážení PFL New York z 30. července 2026, které redakce MMAmag porovnala s textem jednotných pravidel, plyne, že Nurmagomedov šel do titulového zápasu prakticky na horní hranici lehké váhy. Rozdíl 9,1 kg tedy není řečnická figura.
Prezident UFC Dana White incident na tiskové konferenci po turnaji UFC 334 dne 13. listopadu 2026 ostře odsoudil. K Nurmagomedovovu postavení podle serveru MMA Fighting dodal: „Pořád má smlouvu. A stejně s ním v tuhle chvíli nejednáme.“ Jinými slovy: odmítat lze jen někoho, kdo o vstup žádá. Nurmagomedov v UFC není, je veden u PFL, kde v únoru 2026 obhájil titul lehké váhy proti Alfiemu Davisovi.
Komu vlastně ten verdikt patří
GLOSA Scéna má ráda jasné soudy a dostala jich za devět dnů hromadu. Problém je, že nejhlasitější hlasy patří lidem, kteří v téhle věci nemají žádnou pravomoc, a nejtvrdší rozhodnutí přišlo od instituce, která žádné jméno nevyslovila.
Je v tom skoro komická symetrie. V podcastech a rozhovorech padají jména úplně přesně, v soudní zprávě z Abú Dhabí stojí jen „deset obžalovaných“. Kdo chce vědět, co se stane s kariérou, musí číst nudnější texty než ty, které se sdílejí.
Verdikt z mikrofonu je slyšet nejdál. Platí ale ten, který je na papíře, a zatím leží ve dvou šanonech: v soudním spisu v Abú Dhabí a ve smlouvě s PFL.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková