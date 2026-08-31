Počasi udelá otočku o 180 stupňů. Tak šílené září Česko nepamatuje roky

Léto se rozhodně nechce vzdát. V úterý začne září převážně slunečným počasím a teplotami kolem 20 až 25 °C, na jihu Moravy až 27 °C. Ve středu se sice objeví více oblačnosti a ojedinělé přeháňky, teploty ale zůstanou vysoko – až 28 °C.
Ve čtvrtek se začne počasí rozdělovat na dvě poloviny. Zatímco jižní část republiky může stále počítat s teplotami mezi 25 až 28 °C, na severu bude oblačněji a místy zaprší.
V pátek se teploty ještě vyšplhají. Meteorologové očekávají 23 až 28 °C, na jihu Moravy až 30 °C. Na severu ale bude opět více oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky.
Sobota přinese pořádnou změnu
V sobotu už se počasí začne lámat. Od severozápadu přibude oblačnosti a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty klesnou na 20 až 25 °C, na jihu a jihovýchodě ale mohou ještě dosáhnout 28 °C.
Od neděle se počasí uklidní. Přes den bude většinou 19 až 24 °C a postupně se může opět oteplit. Rána už ale budou znatelně chladnější – teploty mohou klesat na 7 až 12 °C, v některých údolích dokonce kolem 5 °C.
Česko už zažilo zářijové veletoče
Září přitom umí počasím pořádně překvapit. V roce 2024 začalo mimořádně teplým a suchým obdobím. První zářijová dekáda byla podle ČHMÚ vůbec nejteplejší, jaká byla v Česku dosud zaznamenána. Jen o několik dní později ale přišla extrémní srážková epizoda a ničivé povodně.
Také září 2022 ukázalo, že jeden měsíc může nabídnout úplně rozdílné tváře. Teplý a suchý začátek vystřídaly v dalších týdnech vydatnější srážky, a na horách se dokonce objevil první sněhový poprašek.
Letos ale zatím dlouhodobý výhled žádný nástup podzimního počasí neukazuje.
Babí léto ano. Déšť bude chybět
ČHMÚ očekává období až do 20. září teplotně průměrné až mírně nadprůměrné. V prvních dvou týdnech mají být průměrná denní maxima kolem 24 °C, ve druhé polovině období pak zhruba o tři stupně nižší. Se srážkami to ale bude horší – jednotlivé týdny mají být podle výhledu průměrné nebo slabě podprůměrné.
Na první pohled to zní jako ideální babí léto. Příjemné teploty, žádná předčasná zima a ještě spousta slunečných dnů. Jenže je tu jeden háček: pokud bude pršet méně, půda, zahrady i vodní zdroje z toho rozhodně nadšené nebudou.
Takže zatímco milovníci tepla mohou jásat, příroda by si možná přála úplně jiný scénář. Hezké září je fajn. Hezké září bez pořádného deště už zase tolik ne.
Zdroje článku: chmi.cz, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková