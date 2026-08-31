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Počasi udelá otočku o 180 stupňů. Tak šílené září Česko nepamatuje roky

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Česko čeká první zářijový týden jako na houpačce. Teploty ještě vystoupají až ke 30 °C, zároveň ale přijde déšť a místy i bouřky. Dlouhodobý výhled je přitom mnohem klidnější: meteorologové očekávají teplé a spíše sušší září.
Počasi udelá otočku o 180 stupňů. Tak šílené září Česko nepamatuje roky

Počasi udelá otočku o 180 stupňů. Tak šílené září Česko nepamatuje roky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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