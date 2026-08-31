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Pacienti jedli dva dny skoro jen ovesnou kaši. Jejich LDL cholesterol klesl o 10 % a změna přetrvala i po návratu k běžné stravě

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Tři sta gramů ovesných vloček denně, voda, hrst povolených přídavků a přísný zákaz soli, cukru i sladidel.
Pacienti jedli dva dny skoro jen ovesnou kaši. Jejich LDL cholesterol klesl o 10 % a změna přetrvala i po návratu k běžné stravě

Pacienti jedli dva dny skoro jen ovesnou kaši. Jejich LDL cholesterol klesl o 10 % a změna přetrvala i po návratu k běžné stravě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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