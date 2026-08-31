Pacienti jedli dva dny skoro jen ovesnou kaši. Jejich LDL cholesterol klesl o 10 % a změna přetrvala i po návratu k běžné stravě

Tak vypadal 48hodinový režim, který vědci z Univerzity v Bonnu předepsali desítkám dobrovolníků s metabolickým syndromem. Výsledek, publikovaný v lednu 2026 v Nature Communications, překvapil i samotné autory: upravený meziskupinový rozdíl v LDL cholesterolu dosáhl −16,26 mg/dL oproti kontrolní skupině na srovnatelné nízkokalorické dietě bez ovsa. Hladiny zůstávaly pod výchozími hodnotami ještě při kontrolních odběrech po dvou, čtyřech i šesti týdnech.
Co přesně účastníci 48 hodin jedli, a co měli přísně zakázáno
Protokol připomíná spíš metabolický reset než klasickou dietu. Každý ze dvou dnů zahrnoval tři jídla, vždy sto gramů ovesných vloček uvařených ve vodě do kaše. Mezi jednotlivými porcemi musel uplynout minimálně čtyřhodinový rozestup, během něhož směli účastníci pít výhradně neslazené nápoje. Povolené přídavky se omezovaly na:
jablka, hrušky a bobulovité ovoce, špenát a pórek.
Sůl, cukr, med, sladidla: vše zakázáno. Celkový denní příjem se pohyboval kolem 1 100–1 200 kcal, tedy výrazně pod běžnou spotřebou. Dva týdny před zahájením i po celou dobu studie museli dobrovolníci vyřadit jakékoli jiné ovesné produkty, aby výchozí hladiny nebyly zkreslené předchozí konzumací.
Jídla si účastníci připravovali doma podle detailních instrukcí, takže technicky šlo o domácí režim. Zároveň ale každý prošel předběžným screeningem a randomizací; vyloučeni byli lidé s diabetem 2. typu, BMI nad 40 nebo ti, kdo oves pravidelně konzumovali. Dodržování protokolu dosáhlo 99 procent, prakticky nikdo režim neporušil.
Proč pouhé dva dny stačily ke změně, kterou šest týdnů mírného příjmu ovsa nedokázalo
Síla výsledku tkví v intenzitě zásahu. Tři sta gramů vloček denně dodá přibližně 13,5 gramu beta-glukanu, rozpustné vlákniny, která ve střevě vytváří viskózní gel, brzdí vstřebávání cholesterolu a zvyšuje vylučování žlučových kyselin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (
EFSA) přitom uznal příčinnou souvislost mezi ovesným beta-glukanem a poklesem LDL už při třech gramech denně.
Bonnský tým ovšem přidal ještě druhou rovinu vysvětlení. Po ovesné kúře se v krvi účastníků zvýšily fenolické metabolity produkované střevním mikrobiomem, zejména ferulová a dihydroferulová kyselina. Autoři je spojují s inhibicí enzymu HMGCR, tedy stejného cíle, na nějž míří statiny. Kombinace kalorické restrikce, masivní dávky beta-glukanu a mikrobiálních metabolitů podle nich vysvětluje, proč totožný oves v dávce 80 gramů denně po šest týdnů, bez kalorického omezení, přinesl jen nevýrazné změny.
Vedoucí výzkumu Marie-Christine Simonová označila rychlost nástupu efektu za „překvapivě účinnou“. Druhý moment překvapení přišel při kontrolních měřeních: LDL i celkový cholesterol měly tendenci zůstávat pod výchozí hladinou po celých šest týdnů, ačkoli se účastníci vrátili k běžné stravě. Přesný bod návratu k původním hodnotám studie neurčila, protože delší sledování už neproběhlo.
VIDEO Dva kilogramy dolů a mírně nižší tlak: co dalšího kúra přinesla
Vedle lipidového profilu zaznamenal bonnský tým i vedlejší přínosy. Účastníci na ovesném režimu zhubli v průměru o dva kilogramy a mírně jim poklesl krevní tlak. Závažné nežádoucí účinky popsány nebyly, což u tak krátké intervence posiluje praktickou využitelnost protokolu.
Kontrolní skupina na kaloricky srovnatelné dietě bohaté na vlákninu, ovšem bez ovsa, rovněž zaznamenala zlepšení, ale slabší. Upravený meziskupinový rozdíl v celkovém cholesterolu činil −15,61 mg/dL ve prospěch ovesné skupiny.
Komu v Česku by ovesný protokol mohl pomoci, a kde leží jeho hranice
Metabolický syndrom trápí v Česku přes třetinu mužů a téměř třetinu žen v produktivním věku. Podle
průzkumu EHES 2019 Státního zdravotního ústavu se prevalence šplhá od deseti procent u pětadvacetiletých po 54 procent u lidí mezi 55 a 64 lety. Při populaci přesahující 10,9 milionu obyvatel jde o problém řádově pro miliony Čechů.
České odborné zdroje s vlákninou a ovsem pracují. Národní zdravotnický informační portál doporučuje přidávat vlákninu ideálně ke každému jídlu, stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu řadí beta-glukan mezi smysluplné doplňky pro snížení LDL. Zároveň ale obě instituce zdůrazňují, že nutraceutika nelze stavět na roveň standardní hypolipidemické léčbě. Sama Simonová v
tiskové zprávě Univerzity v Bonnu připouští, že desetiprocentní pokles je „zcela nesrovnatelný s účinkem moderních léků“, tedy statinů, které dokážou LDL stlačit o desítky procent.
Bonnský protokol byl navíc testován výhradně u osob s metabolickým syndromem. Přenos závěrů na zdravou populaci studie přímo nedokazuje, byť širší rámec schválení EFSA platí pro všechny dospělé, kteří chtějí cholesterol snížit. Použité vločky pocházely od konkrétního německého producenta, nikoli z lékárenského extraktu; šlo o běžné válcované ovesné vločky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková