Sprchové kouty ze skla končí. Nový trend v koupelnách 2026 zabírá míň místa, lépe se čistí a vodní kámen na něm není vidět

Jenže designové magazíny jako Homes & Gardens letos opakovaně zvedají jiné materiály: bavlnu, len, rýhované sklo, velkoformátové obklady a zděné poloviční stěny. Průhledná tabule ztrácí výsadní postavení. V českých obchodech se už dají koupit vodoodpudivé lněné závěsy za necelé dva tisíce korun i dekorativní walk-in panely se strukturou „brick“ od čtyř tisíc. Sprchový kout roku 2026 zkrátka vypadá jinak než ten z roku 2020.
Čtyři alternativy, které mění pravidla sprchového prostoru
Trendové zdroje pro letošek se shodují na čtveřici směrů, z nichž každý řeší jiný problém čirého skla.
Textilní závěsy z přírodních tkanin. Bavlna a len s vodoodpudivou úpravou nahrazují levný polyester i skleněnou stěnu zároveň. Zara Home prodává v Česku lněný žakárový závěs za 1 799 Kč, průsvitný lněný za 1 999 Kč. Vodoodpudivá organická bavlna Ferm Living na Westwingu stojí 2 099–2 149 Kč. Pro srovnání: základní polyesterový kus u Möbelixu vyjde na 299 Kč. Cenový rozptyl ukazuje, že dnešní textilní závěs funguje jako dekorativní prvek srovnatelný s okenním závěsem v obývacím pokoji. Nízká obložená příčka (half-wall). Zděná přepážka vysoká zhruba po prsa odděluje sprchovou zónu, aniž by vizuálně uzavírala místnost. Ideal Home ji doporučuje přímo pro malé koupelny. Houzz přidává praktický detail: za takovou stěnou lze schovat ovládací prvky sprchy, takže uživatel pustí vodu a nestojí přitom v proudu. Skládací dveře otevírané dovnitř. Kohler i Gustavsberg je navrhují pro stísněné dispozice: křídlo se složí do sprchového prostoru a neblokuje okolní plochu. Na Hornbachu stojí model MODENA 90 × 195 cm s nečistoty odpuzující úpravou 6 707 Kč, OBI nabízí Sanotechnik Duet s montáží na vaničku i do úrovně podlahy. Strukturované a dekorativní sklo. Rýhované panely nebo vzor „brick“ propouštějí světlo, ale lámou pohled natolik, že stopy po vodě opticky mizí. VIGO popisuje rýhovanou texturu jako řešení, které zachovává soukromí a přidává hloubku. V české nabídce SAPHO prodává dekorativní walk-in panely od 4 090 Kč, čiré varianty od 3 790 Kč; prémiové rýhované sklo Cerano vychází na 16 640 Kč po slevě. Proč čiré sklo ztrácí výsadní pozici: údržba, estetika i soukromí
Tři argumenty se v letošních trendových materiálech opakují nejčastěji.
Prvním je
údržba. Hladká průhledná plocha odhalí každou kapku, každý mýdlový film, každý minerální nános. Samotná existence speciálních hydrofobních vrstev a přípravků Easy Clean potvrzuje, že tvrdá voda představuje u čirého skla trvalou výzvu. Textilní závěs se jednoduše hodí do pračky; JYSK doporučuje praní na 40 °C zhruba jednou za tři měsíce. Velkoformátové obklady zase minimalizují počet spár, kde se usazuje plíseň.
Druhým je
estetická měkkost. Rok 2026 směřuje ke klidnějšímu, architektoničtějšímu výrazu koupelny. Monolitické povrchy, přírodní textury a teplé materiály vytlačují „showroomovou“ průhlednost. Sprcha se stává součástí obytného prostoru, kde má textil stejnou váhu jako keramika.
Třetím je
soukromí. Plně transparentní zástěna v otevřené koupelně nebo v bytě sdíleném více lidmi prostě vyhovuje méně lidem, než si designéři dlouho připouštěli. Rýhované sklo, poloviční stěna i závěs řeší intimitu, aniž by braly denní světlo. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí přechod na nový sprchový koncept v českých podmínkách
Náročnost i rozpočet se dramaticky liší podle zvolené varianty. Závěs a skládací dveře představují výměnu jednoho prvku, často bez bourání. Nízká příčka už znamená mokrou stavební práci.
Řešení Orientační cena (ČR) Náročnost instalace Polyesterový závěs (Möbelix) 299 Kč Svépomocí, minuty Lněný závěs (Zara Home) 1 799–1 999 Kč Svépomocí, minuty Bavlněný závěs Ferm Living (Westwing) 2 099–2 149 Kč Svépomocí, minuty Walk-in panel SAPHO (čirý / brick) 3 790–4 690 Kč Montáž ke stěně Skládací dveře Hornbach MODENA 6 707 Kč Montáž, bez bourání Atypický walk-in RAVAK 14 050 Kč bez montáže Odborná instalace Rýhované sklo Cerano walk-in 16 640 Kč (sleva z 31 940 Kč) Odborná instalace Nízká zděná příčka (materiál) cca 4 000–5 000 Kč* Zednická práce + hydroizolace
*Orientační odhad pro oboustranně obloženou příčku cca 1 × 1,2 m zahrnuje příčkovku (od 61 Kč/ks), hydroizolaci (519 Kč/5 kg) a obklad (od 599 Kč/m²). Obkladačská práce se v Praze pohybuje kolem 790–1 130 Kč/m² bez materiálu, takže celková cena příčky i s prací snadno překročí náklady na jednoduchou walk-in zástěnu.
Které řešení sedí do malé české koupelny, a které raději ne
Panelákové a starší bytové koupelny měří často pod pět metrů čtverečních. Úplně otevřená sprcha bez jakéhokoli oddělení v takové dispozici riskuje rozstřik po celé místnosti; Ideal Home varuje, že příliš velká hlavice blízko otvoru žene vodu ven. Podle nás se v českých malých koupelnách nejsilněji prosadí hybridní přístup: menší pevná bariéra kombinovaná s méně transparentní výplní nebo textilem.
Skládací dveře dávají smysl tam, kde klasické otočné křídlo zabírá cenný prostor před sprchou. Poloviční stěna funguje skvěle v podlouhlých koupelnách, kde odděluje sprchovou zónu od umyvadla a zároveň nechává volný průhled ke stropu. Závěs je nejlevnější a nejrychlejší cesta, jak změnit charakter sprchy bez jediného vrtání, a pokud se trend za dva roky posune jinam, stačí ho sundat.
Strukturované sklo jako kompromis pro ty, kdo nechtějí opouštět sklo úplně
Český trh nabízí mezistupeň, který stojí za pozornost. Dekorativní panely se vzorem „brick“ od SAPHO startují na 4 090 Kč a vizuálně se výrazně odlišují od klasické čiré tabule. Rýhované sklo Cerano v prémiové kategorii přidává hloubku a jemně rozostřuje obrysy za zástěnou. Důležitá poznámka: samotné rýhování stopy po vodě hlavně opticky maskuje díky lomu světla na drážkách, vyšší chemickou odolnost zajistí až dodatečná úprava typu Easy Clean. Kdo hledá postupný přechod od plné průhlednosti, najde v těchto produktech elegantní střední cestu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková