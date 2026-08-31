Máte doma staré knoflíky. Za některé sběratelé platí až 100 000 Kč

Knoflík je přitom jedním z těch předmětů, které máme za naprostou samozřejmost. Drží košili pohromadě, zapíná kabát nebo zdobí šaty. Jakmile se ulomí, většinou skončí v šuplíku s věcmi „na později“ a nakonec v odpadu.
Ovšem pro sběratele může mít takový drobný předmět mnohem větší význam.
Z knoflíku se stává sběratelský předmět
Sběratelství knoflíků není žádná novodobá móda. Zájem o malé historické předměty včetně knoflíků se v Evropě výrazně rozšířil už v 19. století a ve 20. století se z něj stala organizovanější sběratelská disciplína.
Důvod je jednoduchý. Knoflíky jsou malé, snadno se uchovávají a zároveň dokážou překvapivě dobře dokumentovat dobu, ve které vznikly. Mění se móda, technologie, dostupné materiály i společenské zvyklosti. A všechno se to může promítnout do jediného malého kolečka.
Sběratelé proto nemusí hledat jen „staré knoflíky“. Mohou se specializovat například na vojenské, skleněné, perleťové, plastové, reklamní nebo módní knoflíky. Někoho zajímají konkrétní výrobci, jiného určité období nebo země.
Co může cenu knoflíku vyšponovat?
Samotné stáří ještě z knoflíku automaticky nedělá cennou starožitnost. Rozhoduje především vzácnost, materiál, zachovalost, způsob výroby a původ.
Velmi oceňované mohou být například knoflíky z perleti, kosti, kvalitního skla nebo mosazi. Sběratelé si všímají také ručního zdobení, neobvyklých tvarů a detailního zpracování. U některých kusů může být důležitá i značka výrobce.
A právě proto se vyplatí knoflík otočit.
Na zadní straně může být značka výrobce, nápis nebo jiné označení, které pomůže určit jeho původ a přibližné stáří. U vojenských knoflíků může být zadní značení dokonce jedním z nejdůležitějších vodítek při určování konkrétního typu.
Vojenský knoflík může vyprávět historii
Zrovna vojenské knoflíky patří mezi velmi vyhledávané sběratelské předměty. Na uniformě totiž nebyly jen ozdobou. Mohly označovat příslušnost k určitému útvaru, složce nebo státu.
Pro sběratele je proto důležitý nejen vzhled knoflíku, ale také symbol, číslo, znak, materiál, způsob uchycení a značka na zadní straně.
A ještě atraktivnější může být původ konkrétního kusu. Pokud je známo, odkud knoflík pochází nebo komu patřil, jeho příběh může být pro sběratele stejně důležitý jako samotný předmět. Dokumentovaný původ je ostatně jedním z faktorů, které mohou hodnotu historických knoflíků výrazně ovlivnit.
Starý knoflík nemusí být automaticky vzácný
Tady ale přichází důležitá brzda pro všechny, kteří právě běží prozkoumat babiččinu šicí krabičku.
Stáří samo o sobě nestačí.
Knoflíky byly vyráběny ve velkém množství, a tak mohou být i poměrně staré kusy docela běžné. Naopak mladší knoflík může být zajímavý díky neobvyklému materiálu, designu, výrobci nebo omezenému počtu vyrobených kusů. Hodnotu navíc výrazně ovlivňuje stav – praskliny, odštípnutí, poškozený mechanismus nebo nevhodné čištění mohou cenu snížit.
Zvláštní pozornost si zaslouží také kompletní série. Šest stejných historických knoflíků, které původně patřily k jednomu oděvu, může být pro sběratele atraktivnější než šest náhodně posbíraných jednotlivých kusů.
A co sbírka za 100 tisíc?
Vraťme se k aukci na Aukru. Nabízená kolekce obsahuje přibližně 760 vzorů knoflíků od roku 1920 a její vyvolávací cena je 100 000 korun. V době psaní tohoto článku ještě neměla žádný příhoz. Aukce má skončit 2. září večer. Ještě tedy nevíme, zda někdo tuto astronomickou cenu skutečně zaplatí.
U takto rozsáhlé sbírky může být důležitá především její ucelenost, počet vzorů a dokumentace, stejně jako to, co přesně jednotlivé kusy představují.
Pro někoho jsou to pořád jen knoflíky.
Pro jiného je to 760 malých svědků minulého století.
A právě v tom je kouzlo sběratelství. Předmět, který byl kdysi úplně obyčejnou součástí oblečení, může po desetiletích získat nový život – tentokrát už ne jako součást kabátu nebo košile, ale jako kousek historie uložený ve sbírce.
Zdroje článku: theses.cz, armycom.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová