Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Povodně v Číně v roce 1887 přinesly nespočet obětí. Žluté řece vysloužily nechvalnou přezdívku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přírodní katastrofy jsou zpravidla proslulé svým rozsahem, naštěstí k nim však nedochází příliš často. Pokud však žijete v záplavové oblasti čínské řeky Chuang-che, můžete na ně narazit častěji, než byste očekávali.
Povodně v Číně v roce 1887 přinesly nespočet obětí. Žluté řece vysloužily nechvalnou přezdívku

Povodně v Číně v roce 1887 přinesly nespočet obětí. Žluté řece vysloužily nechvalnou přezdívku

Zdroj: suksao / Depositphotos
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy
Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy
Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové
Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové

V 60. letech minulého století začalo doslova šílenství v podobě nového – nejen módního – trendu. Minisukní....

Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD
Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD

Představíme vám fascinující událost, která se skutečně stala v SSSR v roce 1965. Tento příběh o zloději je...

V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou
V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou

V dějinách umění jsou tyto tři ženy opakovaně zobrazovány v dílech velkých umělců. Od řecké mytologie až po...

Původní Inuité poznali i na dálku jiné arktické národy. Když už na někoho v pustině narazili, byli si jistí, zda utíkat nebo se družit
Původní Inuité poznali i na dálku jiné arktické národy. Když už na někoho v pustině narazili, byli si jistí, zda utíkat nebo se družit

Tradiční inuitské oblečení představuje složitý systém oděvů do chladného počasí vyrobený ze zvířecí kůže a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.