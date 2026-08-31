Bakalův server Aktuálně.cz mění šéfredaktora, nové jméno přichází z redakcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bakalův server Aktuálně.cz mění šéfredaktora, nové jméno přichází z redakce
Digitální marketingová agentura Marketup, kterou ovládají Miroslav Král (foto vpravo) a Tomáš Ševčík...
Provozovatel pražského mezinárodního letiště Václava Havla, společnost Letiště Praha, bude mít nového šéfa...
Bude to jedna z nejdůležitějších sázek managementu TV Nova (majitel PPF) pod vedením ředitele Daniela...
V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →