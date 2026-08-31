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Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní

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Německé supermarkety zkoušejí revoluci v nakupování. Chytrý klip na madlo dokáže skenovat zboží automaticky.
Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní

Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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