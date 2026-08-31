Otravné vyskládávání zboží na pás končí. Kaufland zavádí chytré vozíky, které všechno změní

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Představte si situaci: Projdete celý hypermarket, naplníte košík po okraj, u pokladny všechno po kusech vyskládáte na pás a vzápětí znovu nacpete do tašek. Přesně tahle rutina patří mezi nejotravnější momenty každého velkého nákupu. Samoobslužné pokladny i ruční skenery sice proces zrychlily, jenže maloobchodní giganty to pořád neuspokojuje.
Skupina Schwarz, která provozuje řetězce Kaufland a Lidl, proto v Německu spustila pilotní zkoušku technologie, jež má manipulaci se zbožím u pokladen úplně vymazat. Jde o malý modul od čínské firmy Hanshow s názvem Smart Cart Clip-On – zařízení, které se prostě nacvakne na madlo běžného nákupního vozíku.
Kamery sledují každý pohyb
Jakmile připnete klip na madlo, z obyčejného kovového košíku se stane inteligentní stroj schopný rozpoznat vkládané produkty v reálném čase. Celý mechanismus funguje díky dvěma výkonným senzorovým kamerám, které nepřetržitě monitorují prostor nad vozíkem i uvnitř něj.
Vezmete položku z regálu, hodíte ji do košíku a kamery okamžitě zaznamenají čárový kód i tvar výrobku. Systém automaticky přidá položku na digitální nákupní seznam. Na dotykovém displeji zařízení navíc vidíte průběžnou celkovou cenu – žádné nepříjemné překvapení u kasy.
Po dokončení nákupu zamíříte k samoobslužné zóně, kde se načte kompletní seznam zboží z vozíku. Nic nevyndáváte, nic nevyskládáváte. Zaplatíte kartou, telefonem nebo hodinkami a rovnou s plným košíkem míříte k autu.
Celé řešení je napojeno na platformu K-Scan. Uživatelské rozhraní vyvinula koncernová divize Schwarz IT ve spolupráci s Hanshow, propojení s pokladním systémem zajistila společnost Gebit. Pro využití chytrého klipu je nutná registrace v inovovaném věrnostním programu Kaufland Card Xtra, který už běží i v České republice od srpna 2026.
Kde technologie naráží na hranice
Pilotní projekt momentálně probíhá v prodejně ve městě Jettingen-Oberjettingen v Bádensku-Württembersku, brzy se rozšíří do další pobočky v oblasti Porýní-Mohan. V testovacích supermarketech běží systém Smart Cart souběžně s klasickými ručními skenery K-Scan – zákazníci si sami volí, kterou variantu preferují.
Přestože je komfort vysoký, technologie má v současné fázi zásadní bezpečnostní mezeru: chybí váhová kontrola. Zařízení nedokáže ověřit, jestli fyzická hmotnost vloženého předmětu odpovídá naskenovanému artiklu. Pro maloobchodníky to vytváří riziko krádeží a záměn drahého zboží za levnější varianty – problém, se kterým se řetězce potýkaly už při zavádění prvních samoobslužných pokladen.
Praktické testy navíc odhalily, že optika není dokonalá. Kamery některé specificky vložené produkty vůbec nezaregistrovaly. Vývojáři z Hanshow proto společně s řetězcem pracují na softwarových úpravách algoritmů počítačového vidění, které by měly chybovost minimalizovat.
Připínací skenery od Hanshow testuje i německý řetězec Famila na pobočce v Altenholzu u Kielu. Zákazníci si tam kompaktní snímací modul berou u vchodu a sami ho nasazují na standardní vozíky. Mimo Evropu s technologií experimentuje například australská síť Woolworths.
Souboj konceptů: klip versus plnohodnotný vozík
Kaufland není jediný, kdo potenciál chytrých košíků zkoumá. Segment retailových inovací je vysoce konkurenční a na trhu působí hned několik hráčů: globální lídr ve výrobě nákupních vozíků Wanzl, tradiční výrobce prodejních systémů Geck nebo americká společnost Instacart, která do Evropy tlačí svůj pokročilý model Caper Cart.
Caper Cart volí komplexnější přístup než pouhý připínací modul. Jde o plnohodnotný autonomní vozík kombinující počítačové vidění s vestavěnou váhou, čímž účinně eliminuje prostor pro neúmyslné chyby i krádeže.
Vozík disponuje interaktivním dotykovým displejem, který ukazuje nákupní seznam, naviguje zákazníka po prodejně a v reálném čase nabízí personalizované slevové kupony podle aktuální polohy v uličce. Do konstrukce je možné integrovat i platební terminál, takže odpadá i návštěva samoobslužné pokladny. Zařízení má vlastní baterii a odolává dešti, prachu i vysokým teplotám na venkovních parkovištích.
Výhodou klipového řešení jsou dramaticky nižší pořizovací náklady – řetězce nemusí obměňovat celý vozový park, ale pouze doplní stávající košíky o odnímatelnou elektroniku. Zda v konečném důsledku zvítězí levnější připínací moduly, nebo komplexní vozíky typu Caper, ukáže až ochota zákazníků systém přijmout a schopnost prodejců uhlídat ztráty z neúčtovaného zboží.
Zdroje článku: energozrouti.cz, kupi.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová