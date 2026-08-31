Plíšková na US Open čelila mečbolu a už nevěřila. Pak se vydala na síť a přišel zázračný obrat, který nadchl celý kurt

Jeden míč od konce
Ve druhém setu při stavu 4:5 na returnu stála Plíšková doslova výměnu od vyřazení. Belgičanka Hanne Vandewinkelová podávala na vítězství, první set už měla v kapse 6:2 a v tom druhém vedla 5:2. Jenže česká tenistka se vydala na síť, a od té chvíle se zápas obrátil naruby. Konečný výsledek 2:6, 7:5, 6:3 zní jako solidní obrat. Skutečný příběh je ale dramatičtější: od stavu 2:5 ve druhém setu Plíšková vyhrála devět gamů v řadě a vedla už 5:0 ve třetím.
„Asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem věřila,“ řekla po zápase. „Měla jsem jednou nohou ztracenou.“
Čísla, která vysvětlují drama
Nejpřekvapivější statistika zápasu nemá nic společného s obratem samotným. Celkový počet vyhraných bodů? 110:110. Dokonalá remíza. Vandewinkelová nehrála špatně, hrála vyrovnaně. Jenže tenis nerozhodují body, ale momenty. A ty klíčové šly za zkušenější hráčkou.
Plíšková sama popsala zlom jednoduše: odvrácený mečbol a výpad na síť jí vrátily víru. Soupeřka naopak začala cítit, že jí zápas uniká. Devítigamová šňůra nebyla jen o kvalitě úderů, byla o tom, kdo v hlavě ustál tlak a kdo pod ním povolil. Oficiální souhrn WTA označil zápas za comeback dne.
Kotník, dvě operace, rok mimo
Aby člověk pochopil váhu toho obratu, musí se vrátit o dva roky zpátky. Na US Open 2024 si Plíšková v zápase s Jasmine Paoliniovou po špatném došlapu poškodila vazy a šlachy v levém kotníku. Následovaly dvě operace a dvanáct měsíců mimo hlavní okruh WTA. Většinu sezony 2025 vynechala, první zkušební starty zvládla až na turnajích WTA 125 v září téhož roku.
Před letošním Australian Open měla skromný cíl: objet turnaje, uhrát pár zápasů, zjistit, jak na tom tělo je. Místo toho se vrátila do první světové stovky. Aktuálně ji WTA eviduje na 64. místě s bilancí sezony 20:10, čtvrtfinále v Madridu a semifinále v Nottinghamu. Sezonu označuje za „nad očekávání“.
Zpátky ve špičce, ne na vrcholu
Tenhle obrat Plíškovou nevrací mezi absolutní elitu. Ale velmi přesně ukazuje, že po roce mimo velké zápasy má znovu zbraně i nervy na grandslamové momenty. V New Yorku postoupila do druhého kola v desáté účasti v řadě, a tentokrát si to musela vybojovat z pozice, kde by většina hráček mentálně složila.
Srovnání s finále US Open 2016, kde prohrála s Angelique Kerberovou 3:6, 6:4, 4:6, je zatím předčasné. Tehdy byla světovou dvojkou na vrcholu formy. Dnes je hráčkou, která si po dvou operacích kotníku teprve staví novou verzi kariéry. Společný jmenovatel je ale newyorská odolnost.
Co bude dál
Ve druhém kole Plíškovou čeká vítězka souboje Daria Snihurová vs. Diana Šnajderová. Ve stejné části pavouku je i nasazená Marta Kosťuková. Reálná krátkodobá meta je třetí kolo; hlubší průnik by už znamenal přejít přes výrazně těžší jména.
Zajímavější je ale otázka, která přesahuje pavouk. Plíšková po zápase řekla, že plán byl odehrát letošní sezonu a pak si sednout a zhodnotit, jak se cítí. „Pokud tahle sezona není poslední, ta příští už určitě bude.“ V neděli v New Yorku si koupila pádný argument, proč ještě nekončit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář