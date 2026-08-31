Populární anglický expert tvrdě znevážil Kinského po debaklu Tottenhamu. Český brankář se ocitl v epicentru hádek

Debakl na úvod a Kinského moment u druhého gólu
Brentford udeřil ve 12. minutě, ve 33. přidal druhý gól a ve 49. uzavřel skóre. Právě u branky na 2:0 se pozornost upřela na Kinského. Mathias Jensen vystřelil zpoza vápna, český brankář míč vyrazil, ale ne dost daleko, dorážka zůstala v nebezpečné zóně a Vitaly Janelt ji uklidil do sítě. Podle Sky Sports šlo o situaci, kde kvalita vyražení rozhodla o tom, jestli se tým ještě vrátí do zápasu, nebo ne.
Chyba to byla. Ale kontext ji zarámoval jinak, než jak ji podali kritici. Roberto De Zerbi na pozápasové tiskové konferenci mluvil o prohraných soubojích, nefunkčním pressingu a o tom, že „ještě nejsme tým“. Archie Gray přidal podobný tón. Nikdo z vedení ani z kabiny neukázal prstem na brankáře.
Deeney versus klubová hierarchie
Troy Deeney není náhodný komentátor z Twitteru. Je to pravidelný expert talkSPORTu, bývalý ligový útočník s více než 300 starty v Championship a Premier League, člověk, jehož ostré soudy generují kliknutí. Jak citoval Spurs Web, Deeney ve svém hodnocení neútočil na Kinského jménem, shodil celý brankářský úsek Spurs a vyzdvihl Dúbravku, který přišel v červnu jako zkušená záloha.
Jenže klubová hierarchie vypadala úplně jinak. De Zerbi ještě před sezonou veřejně deklaroval: „Začínáme s Kinským, protože si zaslouží být jedničkou.“ Tottenham Kinskému přes léto prodloužil smlouvu. Sám třiadvacetiletý gólman na klubovém webu mluvil o důvěře, kterou cítí, a o tom, co chce v novém ročníku dokázat.
Deeneyho věta byla rétorická rána, ne popis reality.
Kontrapunkt: Kinský zůstal v brance
Nejsilnější argument proti panice přišel o týden později. V sobotu 29. srpna 2026, výkop v 18:30 středoevropského letního času, Tottenham Hotspur Stadium. Proti Newcastlu nastoupil v brance Antonín Kinský. Žádná změna, žádný Dúbravka v základu, žádný signál, že by se klub po jednom špatném výsledku lekl mediálního tlaku.
Spurs sice prohráli i s Newcastlem 0:2 po gólech ve druhém poločase, ale rozhodnutí ponechat Kinského bylo jasným vzkazem: trenér stojí za svým plánem. Fabrizio Romano ve stejném týdnu potvrdil, že Tottenham není ve hře o Emiliana Martíneze a je spokojený s dvojicí Kinský–Dúbravka. Klub po prvním kole nepřepisoval strategii v brance.
Dva Češi, dva příběhy
Pikantní na celém víkendu bylo, že na druhé straně hřiště při duelu s Newcastlem stál další český brankář. Lukáš Horníček přišel na St James‘ Park teprve 3. srpna, Newcastle ho představil jako „jednoho z nejlepších mladých brankářů Evropy“ a hned v prvním kole ho poslal proti Liverpoolu. Proti Tottenhamu pak předvedl několik důležitých zákroků.
Horníček profitoval z efektu čistého startu, žádná historie, žádná předchozí chyba, žádné srovnávání. Kinský nesl břímě kontinuity. Přitom právě ta kontinuita svědčí v jeho prospěch: už na jaře 2026 přežil veřejné selhání v Madridu, vrátil se do branky, odchytal všech sedm ligových zápasů pod De Zerbim a pomohl Spurs k záchraně. De Zerbi tehdy o něm řekl, že má „skvělou osobnost a silný charakter“. Ten charakter teď potřeboval znovu.
Hluk versus realita
Hlasitost debaty kolem Kinského po prvním kole byla nesrovnatelně větší než skutečný otřes v klubové hierarchii. Fanouškovská základna Tottenhamu se štěpila už od příchodu Dúbravky v červnu; jedni ho brali jako mentora pro Kinského, druzí jako signál nedůvěry. Deeneyho výrok jen přilil benzín do ohně, který hořel bez ohledu na výkon české jedničky.
Fakta ale mluví jinak než Twitter. Prodloužená smlouva. Veřejná podpora trenéra. Start v obou úvodních kolech. Žádné jednání o náhradě. Kinského pozice po dvou zápasech nové sezony nebyla neotřesitelná, to v Premier League není pozice žádného brankáře. Byla ale výrazně stabilnější, než jak ji vykreslil jeden ostrý výrok v podcastu.
Někdy je nejdůležitější odpověď ta, kterou dá klub činem, ne slovy. Tottenham Kinského nechal chytat. To řeklo víc než celá debata na talkSPORTu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle