Perla z druhé ligy má tři góly po šesti zápasech. O útočníka Ústí Marcolina se přetahují tři prvoligové kluby najednou

Fabrice-Alan Do Marcolino měří 194 centimetrů, je mu třiadvacet let a před rokem a půl hrál Ligue 1 za Stade Rennes. Teď nastupuje za FK Viagem Ústí nad Labem ve druhé lize a generuje přestupový zájem, jaký česká Chance Národní Liga nevidí každou sezonu. Na jaře dal šest gólů ve čtrnácti zápasech, na podzim přidal další tři v šesti kolech a jeho tým vede tabulku se čtrnácti body a skóre 11:5. Zákulisní informace serveru inFotbal mluví o trojici prvoligových zájemců: Artis Brno, Hradec Králové a Jablonec. Žádný z nich zájem oficiálně nepotvrdil. Ověřený je ale jiný fakt: majitel Ústí Přemysl Kubáň v převzaté citaci pro iDnes uvedl, že klub dostal konkrétní nabídku přes 15 milionů korun. A odmítl ji.
Odchovanec Rennes, který hledal správné jeviště
Kariéra Do Marcolina nevypadá jako příběh hráče, který selhal. Spíš jako příběh hráče, který dlouho hledal místo, kde dostane prostor. V akademii Stade Rennes prošel všemi mládežnickými kategoriemi, v dubnu 2022 podepsal první profesionální smlouvu a za áčko odehrál tři zápasy v Ligue 1. Jenže průlom nepřišel. Následovala hostování v QRM a Orléansu (francouzská třetí a druhá liga), pak přesun do Portugalska. Teprve v Ústí, kam přišel v zimě 2026, našel roli, ve které jeho fyzický profil a technická výbava konečně generují čísla. Gabonský reprezentant s dvojím občanstvím se z anonymity dostal do pozice nejsledovanějšího hráče soutěže za půl roku.
Co říkají čísla, a co ne
Po šestém kole sezony 2026/27 měl Do Marcolino tři góly. To ho řadí do širší špičky střelecké tabulky Chance Národní Ligy, nikoli na osamělý vrchol. Před ním stáli Peter Juritka z Opavy a spoluhráč Franck Idumbo, oba se čtyřmi zásahy. Samotná bilance tří gólů v šesti zápasech není v druhé lize bezprecedentní. Výjimečná je kontinuita: šest gólů na jaře, tři na podzim, žádný výpadek. Trenér Svatopluk Habanec ho na jaře pro iSport přirovnal k hráčům, kteří „v lize nejsou vidět“; mínil tím, že Do Marcolinovy pohyby a práce s tělem překračují druholigový standard.
Spekulace versus tvrdá nabídka
Tři jména (Artis Brno, Hradec Králové, Jablonec) pocházejí ze zákulisních zdrojů. Žádný z klubů se veřejně nepřihlásil k jednání. Co je ověřené: Ústí dostalo minimálně jednu konkrétní nabídku přesahující 15 milionů korun a řeklo ne. Kubáň dal najevo, že věří v další růst hráčovy hodnoty. Spekulovaná cenovka kolem milionu eur by už byla na horní hraně toho, co si české prvoligové kluby běžně dovolí, a pravděpodobně by vyžadovala bonusovou strukturu nebo procenta z dalšího prodeje.
Ústí stojí před klasickým dilematem druholigového lídra: prodat teď, kdy je cena na vzestupu, nebo si hráče nechat pro vlastní ambice? Klub vede tabulku, útok funguje i díky Idumbovi, Černému nebo Fantišovi. Odchod Do Marcolina by nemusel srazit celou sezonu. Ale nahradit 194 centimetrů pohyblivého hrotu s prvoligovým pedigree? To je jiná kategorie problému.
Proč Jablonec dává největší smysl
Pokud má přestup dávat smysl i sportovně, nejsilnější argument má Jablonec. Je druhý v Chance Lize, hraje evropské poháry a má infrastrukturu pro hráče s mezinárodní ambicí. Hradec je v lize desátý, Artis Brno patnáctý; ani jeden nenabízí srovnatelný sportovní strop.
Klíčový detail: Jablonec už odehrál kvalifikaci a play-off Konferenční ligy mezi 23. červencem a 27. srpnem. Do těchto zápasů by Do Marcolino nezasáhl. Ale pro ligovou fázi platí uzávěrka soupisky 2. září 2026. Pokud by přestup proběhl do tohoto data, mohl by být zařazen na List A a nastupovat v evropských zápasech. To je argument, který Hradec ani Artis nemají v nabídce.
Dva dny. Tolik zbývá do uzávěrky evropské soupisky. Pokud se telefony mezi Ústím a Jabloncem ještě nerozezněly, právě teď je poslední okno, kdy přestup může mít i kontinentální rozměr.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner