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6 000 km kabelu, které daly světu internet, právě vytahují z oceánu. Opravovat se je už nevyplatilo

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Na dně Atlantiku leží od roku 1988 kabel TAT-8, první optický spoj mezi Amerikou a Evropou. Teď ho metr po metru vytahují na palubu.
Ocelovým pláštěm chráněný podmořský kabel

Ocelovým pláštěm chráněný podmořský kabel

Zdroj: Tichomořská flotila Spojených států amerických
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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