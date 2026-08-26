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Jihlava investuje 40 milionů do modernizace čistírny

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Investice za zhruba 40,5 milionu korun do modernizace čistírny odpadních vod v Jihlavě mají snížit spotřebu elektrické energie, omezit provozní náklady…
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Zdroj: VodaDnes.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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