Spoluhráč Hancka Álvarez žádá o odchod, klub ho odmítá pustit. Po vypískání fanoušky řeší psychické potíže

23. srpna 2026 vstoupil Álvarez na trávník stadionu Metropolitano v 65. minutě zápasu s Villarrealem. Místo potlesku ho přivítal pískot, už podruhé během večera, poprvé zazněl při pouhém vyhlášení jeho jména rozhlasem. Po závěrečném hvizdu odešel rovnou do tunelu, bez obvyklé děkovačky směrem k tribunám. Byl to nejviditelnější moment rozkolu, který se mezi hráčem a klubem budoval celé léto.
Veřejná žádost, která zapálila doutnák
Všechno začalo 22. června 2026 v mixzóně po přátelském zápase Argentiny s Rakouskem. Álvarez před kamerami řekl, že s Atléticem už mluvil a že „pro všechny je nejlepší transfer“. Zmínil sen, který si chce splnit. Otevřené zdroje ten sen jednoznačně spojují s Barcelonou.
Pro klub s hráčem pod smlouvou do roku 2030 to byl políček. Atlético reagovalo rychle a tvrdě. Představenstvo jednomyslně podpořilo strategii, jejíž jádro zní: s Barcelonou se o přestupu jednat nebude. Důvod? Katalánský klub podle Atlética nesplnil standardy „profesionálního, etického a respektujícího“ jednání. Nešlo jen o slova. 30. července 2026 otevřela RFEF disciplinární řízení proti Barceloně na základě podnětu Atlética. Z přestupové ságy se stal institucionální spor.
Pískot, který změnil všechno
Sportovní ředitel Mateu Alemany před zápasem s Villarrealem demonstrativně prohlásil, že Álvarez je v nominaci a „to říká vše a staví každého na místo“. Klub chtěl ukázat normalitu. Tribuna měla jiný plán.
Podle reportu EL PAÍS přišel první pískot, když se Álvarez objevil u tunelu. Druhý při vyhlášení jména. Třetí při nástupu na hřiště. Čtvrtý po závěrečném hvizdu. Argentinec odehrál posledních 25 minut zápasu, který skončil remízou, a pak zmizel. Žádné mávání, žádný kontakt s fanoušky.
O tři dny později, 26. srpna, chyběl na tréninku. Klubová verze mluvila o indispozici po „špatné noci“ a o tom, že lékaři jsou s hráčem v kontaktu. Trenér Diego Simeone před zápasem v Seville 28. srpna potvrdil, že Álvarez nebude k dispozici, a zvolil formulaci, která prozradila víc než tisíc tiskových zpráv: „Všechno se dá v životě zvrátit, pokud je zdraví.“ A dodal, že hráči bude třeba „pomoci“ v jeho „osobním procesu“.
Konkrétní diagnózu nikdo oficiálně nezveřejnil. Zprávy o depresi kolují médii, ale v otevřených primárních zdrojích potvrzení chybí. Bezpečné je říct, že šlo o stav, který Álvareze vyřadil z provozu na několik dní.
Atlético bez Álvareze, a s Hanckem
29. srpna nastoupilo Atlético v Seville bez svého argentinského útočníka. A vyhrálo 3:1. V základní sestavě byl i Dávid Hancko, slovenský obránce, který do klubu přišel v létě 2025 z Feyenoordu a jehož pozice v týmu zůstává stabilní. Hancko se ke kauze spoluhráče veřejně nevyjádřil, a v kontextu kabiny pod tlakem je to pravděpodobně nejmoudřejší přístup.
Výhra v Seville ukázala, že tým dokáže fungovat i bez Álvareze. Krátkodobě. Simeone ale o argentinském útočníkovi mluví jako o mimořádně důležitém hráči, a pokud by absence a napětí přetrvávaly celou sezonu, výkonnostní dopad by přišel nevyhnutelně.
Návrat na trénink, ne do normálu
30. srpna se Álvarez vrátil do týmového tréninku. Agenturní záznamy EFE a Reuters to potvrdily jako fakt, ne jako interpretaci. Další ligový zápas má Atlético 5. září na hřišti Athletic Clubu, klubu, který podobnou kauzu kolem Nica Williamse vyřešil před rokem úplně jinak: osmiletou renovací smlouvy, bez veřejné války, bez pískotu, bez disciplinárních podnětů.
Srovnání je výmluvné. Athletic chránil hráče i sebe. Atlético zvolilo mocenskou odpověď: nulovou vyjednávací pozici, institucionální eskalaci a de facto donucení hráče zůstat. Obojí je legitimní strategie. Jen ta druhá nechává v kabině člověka, kterého vlastní tribuna odmítá.
Álvarez trénuje. Smlouva platí do roku 2030. Barcelona se oficiálně nedočkala. Ale každý další zápas na Metropolitanu bude testem, jestli se dá udržet klíčový hráč proti jeho vůli, aniž by se rozpadlo všechno kolem něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle