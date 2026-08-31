TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller

Snímek Wolfganga Petersena začíná v roce 1967 v Africe, kde americká armáda narazí na neznámou smrtící nákazu a problém vyřeší poněkud fatálně: celé ohnisko nechá zlikvidovat bombardováním. O necelých třicet let později se virus Motaba dostává do Spojených států a vojenský lékař Sam Daniels (Dustin Hoffman) začíná pátrat po jeho původu i způsobu šíření. Když se nákaza dostane do kalifornského městečka Cedar Creek, rozbíhá se závod s časem, do něhož se zapojí také Danielsova bývalá manželka Robby (Rene Russo), lékařka z CDC, a jeho nadřízený generál Billy Ford (Morgan Freeman). Jenže zatímco vědci hledají lék, armádní špičky mají s virem trochu jiné plány.
Právě tady se Smrtící epidemie odlišuje od čistě medicínských katastrofických filmů typu Kmen Andromeda. Virus je sice ústředním monstrem, jenže skutečnými antagonisty jsou lidé: především generál Donald McClintock (Donald Sutherland), který je ochoten obětovat celé město, aby utajil minulost biologického programu. Petersen tak skládá dohromady několik žánrů – epidemiologickou detektivku, vojenskou paranoiu, konspirační thriller, melodrama rozvádějící se dvojice a nakonec regulérní akční film s vrtulníky a hromadou adrenalinu. Už v době premiéry kritici upozorňovali, že první polovina funguje zejména díky postupnému sledování šíření nákazy, zatímco závěr se překlápí do klasického hollywoodského závodu s časem.
V tom je ostatně zajímavý i samotný Wolfgang Petersen. Německý režisér, který se proslavil především psychologickým dramatem Ponorka a formálně transatlantickou fantasy Nekonečný příběh, dokázal po příchodu do Hollywoodu natočit spektakulární žánrové filmy jako S nasazením života či pozdější Dokonalou bouři, aniž by úplně opustil evropský důraz na postavy a jejich každodennost. V Ponorce jsme dlouhé minuty nesledovali hrdiny, jak zachraňují svět, ale jak žijí, pracují, hádají se a čekají, co přijde; podobnou trpělivost má i Smrtící epidemie, když vedle viru pitvá i Danielsovu pracovní posedlost, komplikovaný vztah s Robby a nervozitu obyčejných lidí, kteří vůbec netuší, proč se jejich město během několika hodin mění v uzavřenou zónu. Teprve potom Petersen pustí hollywoodskou mašinérii z řetězu.
Dnes navíc Smrtící epidemie působí trochu jinak než v roce 1995. Tehdejší obavy z AIDS, nových virů a globálních pandemií byly v popkultuře ještě relativně abstraktní, zatímco film je proměnil v efektní noční můru. Jeho vědecké postupy samozřejmě nejsou bez problémů a závěr už dávno opustí hranice pravděpodobnosti, ale kombinace neviditelného zabijáka, vládního utajování, morálních dilemat a výrazných hereckých osobností – vedle Hoffmana, Russo, Freemana a Sutherlanda se objeví také Kevin Spacey a tehdy nastupující Cuba Gooding Jr. – dělá z Petersenovy epidemie pozoruhodného představitele svého žánru. A při zpětném sledování po zkušenosti s covidem má tahle devadesátková představa pandemie pochopitelně poněkud nepříjemně aktuální příchuť.
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