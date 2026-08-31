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TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller

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Neviditelný nepřítel, který dokáže během několika dnů zlikvidovat celé město, patří k jistotám katastrofického žánru podobně jako invaze mimozemšťanů. Smrtící epidemie (Outbreak) z roku 1995 ale není jen další film o zabijáckém viru – výrazně do něj prosakuje paranoická atmosféra politických thrillerů a nedůvěra k institucím, které mají lidstvo chránit. Pokud jste jeho řádění na Nova Cinema nestihli (včera běželo od 20:00), můžete využít zpětné přehrání, případně si na film počkat 2. září od 15:05.
TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller

TV tip: Smrtící epidemie nikdy nebyla tak strhující. Hvězdná nákaza je i skvělý institucionální thriller

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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