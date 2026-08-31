Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Soukalová porodila dceru a ukázala ji z porodnice. Jméno, které vybrali, v Česku téměř neuslyšíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krátce po poledni se na instagramovém profilu bývalé biatlonistky objevily dvě snímky, které nepotřebovaly žádný komentář; k fotkám Soukalová připojila jediné jméno: Gloria Gabriela.
Soukalová porodila dceru a ukázala ji z porodnice. Jméno, které vybrali, v Česku téměř neuslyšíte

Soukalová porodila dceru a ukázala ji z porodnice. Jméno, které vybrali, v Česku téměř neuslyšíte

Zdroj: Jindřich Nosek (NoJin) / Creative Commons / CC-BY-SA
Reklama
Další články z SportyŽivě
NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna
NHL má prvního hráče s platem přes 20 milionů dolarů ročně. Kontrakty Pastrňáka a Nečase působí jako almužna
Piko proti alkoholu. Kocián navrhl Feninovi sázku před zápasem v kleci, poražený má jít na léčení
Piko proti alkoholu. Kocián navrhl Feninovi sázku před zápasem v kleci, poražený má jít na léčení

Martin Kocián sedí na paletě, v ruce drží telefon a do kamery posílá vzkaz Martinu Feninovi: kdo prohraje...

Populární anglický expert tvrdě znevážil Kinského po debaklu Tottenhamu. Český brankář se ocitl v epicentru hádek
Populární anglický expert tvrdě znevážil Kinského po debaklu Tottenhamu. Český brankář se ocitl v epicentru hádek

Troy Deeney po prohře Spurs 0:3 s Brentfordem prohlásil, že brankáři Tottenhamu jsou „příšerní“. Klub...

Spoluhráč Hancka Álvarez žádá o odchod, klub ho odmítá pustit. Po vypískání fanoušky řeší psychické potíže
Spoluhráč Hancka Álvarez žádá o odchod, klub ho odmítá pustit. Po vypískání fanoušky řeší psychické potíže

Julián Álvarez, argentinský útočník Atlética Madrid a spoluhráč Dávida Hancka, prožívá nejtěžší období...

Perla z druhé ligy má tři góly po šesti zápasech. O útočníka Ústí Marcolina se přetahují tři prvoligové kluby najednou
Perla z druhé ligy má tři góly po šesti zápasech. O útočníka Ústí Marcolina se přetahují tři prvoligové kluby najednou

Ústí nad Labem vede druhou ligu, jeho gabonský útočník má tři góly v šesti kolech a klub už odmítl nabídku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.