Soukalová porodila dceru a ukázala ji z porodnice. Jméno, které vybrali, v Česku téměř neuslyšíte

Porodnice, Instagram, 12:01
Žádná inscenovaná scéna, žádný studiový set. Civilní momentky z porodnice, které řekly víc než tisíc slov. Přesnou hodinu porodu Soukalová neuvedla, instagramový příspěvek vyšel v 12:01, ale samotný příchod Glorie na svět zůstává rodinným tajemstvím.
Jméno, které v Česku skoro neexistuje
Gloria. Latinský původ, význam „sláva“. A v českém prostředí naprostá rarita. Podle veřejně dostupné databáze odvozené z dat ministerstva vnitra se od roku 1945 v Česku narodilo pouhých 38 dívek s tímto jménem. V minulém roce to byl jediný novorozenec. Databáze KřestníJméno.cz uvádí v celé populaci 38 aktuálních nositelek.
Pro srovnání: nejpopulárnější dívčí jméno roku 2025, Viktorie, dostaly tisíce novorozenek. Gloria je na opačném konci spektra, v zóně, kde se jméno blíží spíš unikátu než výjimce.
Zajímavý je ale vzorec, který se v rodině opakuje. Starší dcera se jmenuje Izabela Gabriela, mladší Gloria Gabriela. Mezinárodně znějící první jméno, druhé po mamince. Nejde o náhodnou „celebritní extravaganci“, je za tím čitelný rodinný princip, i když konkrétní motivaci volby jména Gloria pár veřejně nevysvětlil.
Česko si na neobvyklá jména zvyká
Soukalová se svou volbou zapadá do širšího proudu, který potvrzuje i Český statistický úřad. Ve zprávě za rok 2025 úřad výslovně mluví o rostoucí pestrosti a rozmanitosti dětských jmen. Rodiče stále častěji sahají po víceslovných kombinacích i po jménech, která ještě před dekádou v českých matrikách prakticky nefigurovala.
Výčet neobvyklých jmen za rok 2024 z prezentace ČSÚ mluví jasně:
- Dívky: Ines, Anabela, Majdalena, Violeta, Melody, Auri, Chloe, Ruby, Mína, Frída
- Chlapci: Tristan, Leonardo, Tadej, Platon, Zachar, Anakin, Orest, Dion, Noah, Mario
Gloria by v tomhle seznamu rozhodně nezůstala pozadu. Rozdíl je v tom, že zatímco třeba Chloe nebo Noah už pomalu přestávají překvapovat, Gloria zůstává na samém okraji, jméno, které většina Čechů zná spíš z latinských frází než z třídních knih.
A co výslovnost a skloňování? Podle Internetové jazykové příručky ÚJČ se Gloria vyslovuje [glorija] a skloňuje podle vzoru „růže“: bez Glorie, ke Glorii, s Glorií. Gramaticky tedy žádný problém. Prakticky? Malá Gloria si nejspíš zvykne na opakované dotazy „Jak se to píše?“ a „Odkud to jméno máte?“
Rodina, která si drží svůj rytmus
Soukalová a její partner Miloš Kadeřábek budují rodinu po svém. Zásnuby proběhly v roce 2024, ale konkrétní termín svatby veřejně nemají. „Nevíme ani měsíc, ani rok, protože jsme se o tom zatím vůbec nebavili,“ řekla Soukalová po premiéře svého dokumentu. Od té doby se nic nezměnilo, alespoň ne veřejně.
Druhé těhotenství prožívala otevřeně. Oznámila ho vtipným videem s narážkou na „budoucí biatlonovou štafetu“. V červnu na Instagramu napsala, že má skoro o dvacet kilo víc než obvykle a přesto se ve svém těle cítí hezky. Žádné filtrované dokonalosti, žádné skrývání. Stejný přístup, jaký teď ukázala i v porodničních fotkách.
Co říkají ty dvě fotky
Snímky z porodnice nejsou jen oznámení narození. Jsou vizitkou toho, jak Soukalová komunikuje mateřství, bez stylizace, s důvěrou, že autentický moment má větší váhu než dokonale nasvícený záběr. A jméno Gloria Gabriela? Není to výstřelek. Je to pokračování příběhu, který začal u Izabely Gabriely a který má svou vlastní logiku, i když ji rodina nechává bez vysvětlení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta