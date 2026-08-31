KVÍZ: Vzpomínáte na prvouku? Dospělí v tomto kvízu překvapivě často chybujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Vzpomínáte na prvouku? Dospělí v tomto kvízu překvapivě často chybují
Harmonogram letního a zimního času je pevně stanoven až do roku 2031. Přestože většina lidí v Česku touží...
Zaprášené krabice na půdách a staré skříně na chatách ukrývají předměty, které dnes dosahují překvapivých...
Malá cestovní pračka za zlomek ceny běžného spotřebiče? Znělo to příliš dobře na to, aby to byla pravda....
Přestože první zářijové vločky na horách nejsou v Česku výjimkou, letošní měsíční předpověď dramatický vpád...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →