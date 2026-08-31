Vémola lže ve spoustě věcí, řekla influencerka a zveřejnila video s bílým práškem. Záznam dostali i kriminalisté

Eva Feuereislová, influencerka a podcasterka známá mimo jiné z VyVolených, pustila do éteru video, na němž má být Karlos Vémola u stolu s bílým práškem. Podle jejích slov je na záběrech kromě zápasníka i pornoherečka Terra Twain, která prášek na stole „rýsuje”. Feuereislová tvrdí, že záznam pochází z července 2020, tedy ze stejného roku, v němž policie popisuje klíčové převozy kokainu v rámci kauzy Padrino. Jenže mezi tím, co je na videu vidět, co o něm říká influencerka a co z něj může vytěžit vyšetřování, leží tři zcela odlišné roviny. A právě v jejich směšování se rodí největší zmatek.
Co je na videu skutečně vidět, a co ne
Veřejně dostupný popis záznamu je stručný: skupina osob sedí u stolu, na němž leží bílá látka. Feuereislová identifikuje Vémolu a Terru Twain, přičemž právě Twain má s práškem manipulovat. Tím ale ověřitelná fakta končí. Nikdo veřejně nepotvrdil, o jakou látku jde. Žádný znalecký posudek, žádné laboratorní vyšetření, žádné policejní stanovisko k obsahu videa. Bílý prášek na stole může být cokoli, a dokud to někdo neověří, zůstane právě jen bílým práškem na stole.
Podstatné je i to, co na záběrech chybí: není vidět, že by Vémola s látkou přímo manipuloval. Feuereislová tuto roli přisuzuje Twain. Samo video tedy nedokazuje ani konzumaci, ani distribuci, ani organizaci čehokoli. Dokazuje přítomnost u stolu. Nic víc, nic míň.
Časový překryv, který nelze ignorovat
Feuereislová datuje vznik záznamu do července 2020. Podle oficiální zprávy Národní protidrogové centrály z ledna 2026 se klíčové převozy kokainu v kauze Padrino odehrály v dubnu a květnu 2020. Mezi policejně popsanými transporty a údajným vznikem videa leží pouhé dva měsíce.
Časová blízkost je redakčně silná. Právně ale sama o sobě nestačí, nedokazuje příčinnou souvislost, neříká nic o tom, kdo kokain organizoval, a už vůbec nepropojuje konkrétní osobu s konkrétním převozem. Pro vyšetřovatele by video mohlo být zajímavé jako kontextový střípek. Jako samonosný důkaz organizovaného pašování? Sotva.
Vémolova obrana versus útok Feuereislové
Vémolova veřejná linie obhajoby je od začátku konzistentní. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS v únoru 2026 řekl: „Vůbec nevím, proč jsem s kauzou spojovaný.” V podcastu Tajná složka celý případ označil za „jedno velké nedorozumění” a zdůraznil, že při domovní prohlídce se u něj žádné drogy nenašly. Ostatní jména z kauzy mu prý nic neříkají, s výjimkou Antonína Becka, jehož syna trénoval.
Feuereislová útočí z jiného směru. Nepřináší procesní argument, nepředkládá policejní materiál. Její zbraní je obraz. Tvrdí, že Vémola „dlouhodobě lže”, v podcastech se stylizuje do role oběti a veřejnost klamou jeho slova o naprosté nevinnosti. Konkrétní seznam údajných lží ale veřejně nepředložila. Její výpad je reputační, ne důkazní.
Na dotazy CNN Prima NEWS k videu Vémola nereagoval. Policie obdržení záznamu veřejně nepotvrdila.
Co z videa může a nemůže vytěžit soud
Český trestní řád v § 89 nastavuje široké pojetí důkazu, jako důkaz může sloužit vše, co přispěje k objasnění věci. Judikatura Nejvyššího soudu navíc připouští i soukromě pořízené obrazové záznamy, byť s testem proporcionality vůči zásahu do soukromí. Video tedy není automaticky nepoužitelné jen proto, že ho zveřejnila influencerka v podcastu.
Prakticky ale jeho váha naráží na řadu překážek:
- Původ záznamu – Feuereislová odmítla říct, od koho video získala.
- Řetězec předání – není doloženo, kdo záznam měl, kdo ho kopíroval, kdo ho upravoval.
- Složení látky – bez laboratorního rozboru nelze tvrdit, že jde o kokain.
- Propojení s kauzou – video neukazuje dovoz, logistiku ani organizační roli.
Zveřejnění v médiích neznamená automatickou nepoužitelnost u soudu, ale komplikuje spor o autenticitu a proporcionalitu. Podle nás video může Vémolu mediálně poškodit výrazně víc, než ho procesně zlomit, pokud se neobjeví navazující důkazy o původu látky a okolnostech vzniku záznamu.
Reputace už byla nahlodaná
Video nepřichází do čistého prostředí. Vémola sám koncem srpna 2026 přiznal, že ho kauza „stála partnery”, firmy s ním po prosincovém zadržení nechtějí být spojované. Sportovní kalendář přitom zatím běží dál, na konci září ho čeká zápas. Rozdíl mezi obchodní škodou a sportovním provozem je nápadný: sponzoři reagují rychleji než organizátoři turnajů.
Feuereislová mezitím čelí vlastnímu právnímu riziku. Občanský zákoník chrání podobu člověka i jeho soukromí a šíření soukromého záznamu bez svolení je obecně problematické. Proti tomu stojí výjimky pro věci veřejného zájmu. Kde přesně leží hranice, by musel posoudit soud.
Šest let staré video, neidentifikovaná bílá látka a influencerka, která odmítá prozradit svůj zdroj. Pro veřejný obraz Vémolovy obhajoby je to rána. Pro trestní spis zatím jen poznámka pod čarou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta