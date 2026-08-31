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Policie si tvrdě došlápla na účastníky tuningového srazu. Odhalila 41 přestupků

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Více než čtyři desítky přestupků zaznamenala policie na dalším ostře sledovaném tuningovém srazu, který se uskutečnil v Plzni. Účastníci akce se i tentokrát rozvášnili a překračovali povolenou rychlost. Sraz se konal jako tradičně pod dohledem velkého počtu policistů na parkovišti na okraji Plzně u obchodního centra u Chotíkova.
Policie si tvrdě došlápla na účastníky tuningového srazu. Odhalila 41 přestupků

Policie si tvrdě došlápla na účastníky tuningového srazu. Odhalila 41 přestupků

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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