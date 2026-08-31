Policie si tvrdě došlápla na účastníky tuningového srazu. Odhalila 41 přestupkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie si tvrdě došlápla na účastníky tuningového srazu. Odhalila 41 přestupků
Koterovská vyhlídka nabízí Plzeň jako na dlani a od roku 2023 jí vévodí také výrazná kovová skulptura...
S prsty na předních tlapkách odřenými do krve a s totálně obroušenými drápy našli ráno skejťáci na dně...
Úchvatnou podívanou dnes ráno nabídla obloha nad Plzeňským krajem, kudy postupovalo pásmo intenzivních...
Na rekonstrukci bývalého jezuitského semináře v centru Klatov má Plzeňský kraj poskytnout dotaci ve výši...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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