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Začala stavba tramvajové trati přes nákladové nádraží Žižkov, hotovo má být za rok

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Tramvajová trať, která v Praze přes areál bývalého nákladového nádraží propojí Žižkov s Jarovem, bude hotová za rok. Novinářům to dnes na slavnostním zahájení stavby řekli zástupci hlavního města a pražského dopravního podniku Stavební práce začaly v sobotu na křižovatce ulic Jana Želivského a Olšanská. Výstavba vyjde na 599,2 milionu korun bez daně z přidané hodnoty a pro DPP ji zajišťuje konsorcium firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, PEDASTA dopravní stavby a N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.
Začala stavba tramvajové trati přes nákladové nádraží Žižkov, hotovo má být za rok

Začala stavba tramvajové trati přes nákladové nádraží Žižkov, hotovo má být za rok

Zdroj: ARCHEVIO STUDIO s.r.o.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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