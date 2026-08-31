Začala stavba tramvajové trati přes nákladové nádraží Žižkov, hotovo má být za rokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Začala stavba tramvajové trati přes nákladové nádraží Žižkov, hotovo má být za rok
O křeslo zastupitele Prahy bude v říjnu usilovat 1060 kandidátů, což je o čtyři méně než ve volbách v roce...
Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vedou neúplnou...
Pražští policisté zabránili pokusu o napadení při pochodu slávistických fanoušků na Letnou. K útoku mělo...
V pražské Fakultní nemocnici Bulovka utrpěla pacientka v tomto týdnu popáleniny při císařském řezu....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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