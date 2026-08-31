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Ekonomika Česka v roce 2025 rostla rychleji než EU, dluh dosáhl 3,7 bilionu

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Hospodářský výkon Česka se v roce 2025 zvýšil o 2,6 %, zatímco průměrný růst v Evropské unii činil 1,5 %. K výsledku přispěla především vyšší spotřeba domácností. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) však upozorňuje, že budoucí výkonnost české ekonomiky ohrožují nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost a stárnutí populace.
Ekonomika Česka v roce 2025 rostla rychleji než EU, dluh dosáhl 3,7 bilionu

Ekonomika Česka v roce 2025 rostla rychleji než EU, dluh dosáhl 3,7 bilionu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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