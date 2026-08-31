Ekonomika Česka v roce 2025 rostla rychleji než EU, dluh dosáhl 3,7 bilionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ekonomika Česka v roce 2025 rostla rychleji než EU, dluh dosáhl 3,7 bilionu
Ve druhém čtvrtletí 2026 pokračovala česká ekonomika v růstu, tempo meziročního růstu ale zpomalilo na 1,9...
Cestování se mění a spolu s ním i očekávání cestujících. Jak dokazují data platebních společností, vedle...
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Elektronická taneční hudba patří k nejoblíbenějším žánrům na světě. Celosvětově oslovuje 1,5 miliardy...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →