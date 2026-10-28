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Toto znamení má nejlepší charakter ze všech. Ostatní mu nesahají ani po kotníky

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Dennívýzva
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Astrologie jim přisuzuje otevřenost i lidskost. Proč se o nich mluví tak pochvalně a mají vůbec nějaké stinné stránky?
Toto znamení má nejlepší charakter ze všech. Ostatní mu nesahají ani po kotníky

Toto znamení má nejlepší charakter ze všech. Ostatní mu nesahají ani po kotníky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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